Il Barcellona rischia di non poter fare alcun acquisto a giugno, sono scomparsi 100 milioni (Marca)

“L’affare dei palchi Vip sembrava fatto, ora Dani Olmo potrebbe non essere registrato. Deco non sa quanti soldi poter spendere nel mercato. Anzi, ad oggi non può proprio spenderne”

Il Barcellona si appresta a vivere un’altra estate turbolenta, con nuove difficoltà legate al Fair Play finanziario. La Liga ha annunciato che il club catalano non rientrerà nei parametri per la prossima stagione, un duro colpo in vista del mercato estivo. Come riportato da Marca, la mancanza di margine salariale limiterà pesantemente la capacità della società di ingaggiare nuovi giocatori, un problema già vissuto negli ultimi anni. Tuttavia, il club credeva di aver superato questa fase, soprattutto dopo la conferma della Liga a gennaio. Ora, invece, si trova nuovamente in difficoltà a causa di una revisione dei conti.

Il Barcellona rischia un’estate senza mercato (Marca)

Scrive così il quotidiano madrileno:

“Il motivo è che ne sono scomparsi 100 milioni. Quelli che vendono i palchi Vip. Inizialmente l’affare sembrava fatto, ma, sorprendentemente, il club non lo ha incluso nel conto economico del bilancio intermedio presentato alla Liga qualche giorno fa. Il motivo è che il nuovo revisore non li ha recepiti perché non era d’accordo con questa operazione. Il risultato è che il club si ritrova senza “Fair Play”, il che significherebbe non poter registrare Dani Olmo e Pau Víctor. […]

Cosa deve fare il club per superare questa situazione e tornare alla regola dell’1:1 nel prossimo mercato? Bene, la prima cosa da fare è dimostrare che la vendita dei palchi Vip del Camp Nou è effettiva, fornendo l’intero ricavato della transazione, stimato in 100 milioni di euro. E questo dovrà essere fatto entro il 30 giugno, data di chiusura del rendiconto finanziario. Il problema è che questa situazione lega ancora una volta Deco e Flick quando si tratterà di mettere insieme la squadra per la prossima stagione. Il direttore sportivo non sa quanti soldi ha a disposizione per fare acquisti. A questo punto, nessuno, a meno che non inizino a vendere giocatori. E tuttavia, la limitazione quando si va al mercato è notevole, perché non si può firmare per la stessa cifra a cui si vende. […]”

