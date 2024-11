Francia-Israele: fischiato l’inno ospite e scontri sugli spalti

Non è stata una bella serata di sport quella allo Stade de France dove si sono affrontate Francia e Israele per la gara valida per il Gruppo 2 della Lega A della Nations League. Ci si attendeva un clima poco disteso ed erano infatti stati schierati oltre 4.000 agenti tra polizia e gendarmeria.

