Edwin Moses: «oggi gli atleti fanno quello che viene loro detto»

L’intervista della Faz alla leggenda dei 400 ostacoli, imbattuto dal 1977 al 1987. “Facevo tutto scientificamente, ma oggi nessuno può fare quello che ho fatto io. Nessuno poteva battermi”

Edwin Moses, la leggenda dei dei 400 ostacoli. Imbattuto fra il 1977 e il 1987 per 122 gare, 107 finali. Due ori olimpici nel 76 e nell’84, due mondiali (’83 e ’87). La tripletta ai Giochi gli sfuggì solo per il boicottaggio americano alle Olimpiadi di Mosca 80. Ha battuto quattro volte il record del mondo. Ma ha anche preso una laurea in fisica e in ingegneria industriale. Ecco, uno così, può dire che la cosa che preferiva dell’atletica leggera è la sua “misurabilità”.

Moses parla da maestro, intervistato dalla Faz. Dice che lo sport era scienza anche ai suoi tempi, almeno per lui che si è sempre sentito scienziato quando volava sugli ostacoli, in una delle specialità su pista più massacranti. “Volevamo migliorare ciò che poteva essere migliorato e superare i dieci ostacoli il più rapidamente possibile. Avevo tanti amici intorno a me, ognuno ha contribuito con qualcosa. I medici si occupavano di fisica umana, gli ingegneri di biomeccanica, poi c’erano alcuni chimici. Era un buon ambiente. Avevamo tutti un approccio molto disciplinato e amavamo l’atletica”.

Fu lui a inventarsi i 13 passi tra un ostacolo e l’altro. “Gli ostacoli sono distanti 35 metri l’uno dall’altro. Se hai bisogno di 13 o 14 passi dipende dalla velocità con cui corri. Gli ostacoli sono dove sono. Alla fine tutto dipende dalla velocità. Non è mai stato perfetto. Dovevo aggiustare qualcosa continuamente. Non corri alla stessa velocità, ma la distanza rimane la stessa. Devi correre più veloce e rallentare. Per ogni ostacolo che devi saltare, volare in aria, atterrare, non è mai esattamente lo stesso. Tutto può essere completamente diverso da un ostacolo all’altro. Le decisioni che ho preso sono invisibili agli altri. Piccoli cambiamenti biomeccanici, non riesco nemmeno a spiegarlo. Cambia la posizione delle gambe di due gradi e vedi che differenza fa. La maggior parte delle persone non riesce nemmeno a capire cosa siano due gradi. È un po’ come chiedere ad uno snowboarder cosa fa quando salta giù e gira in aria”.

“Tutto è oggettivo, non c’è nulla di soggettivo nello sport. Se corri, è ora. Quando salti, conta l’altezza e la distanza. Queste sono le tre cose importanti. Questa è l’essenza dell’atletica. Tutti iniziano allo stesso tempo, scattano e superano gli ostacoli come meglio possono. Uno sport molto purista. Dove tutto è misurabile”.

“Ho continuato a perdere finché alla fine ho vinto. Quando inizi, corri 400 metri a ostacoli in 50 secondi. Alla fine dell’anno lo farai in 48 secondi. E l’anno successivo in 47,5 secondi. Funziona così. Ed è questo che amo dell’atletica. La misurabilità. Vedi te stesso migliorare e gli altri restare indietro. Era sempre: io contro il tempo. Non ho prestato attenzione agli altri. Ho visto solo me stesso e il tempo. Dopo un certo punto nessuno poteva battermi”.

Lo scrittore americano Norman Mailer lo definì “l’artista della solitudine”.

“Non avevo niente a che fare con loro. Non li guardavo nemmeno in faccia. Non mi importava chi fossero. Nessuna empatia. Ma le donne hanno ancora meno empatia. Sono più aggressive degli uomini nelle competizioni. Mentalmente sono significativamente più forti degli uomini”.

Alla fine, prima o poi, “tutti perdono. Se cadi a pezzi perché hai perso, con l’atletica sei finito. Questo succede ad alcune persone. Perdono e poi non ricominciano più. Perché la prendono sul personale. Non c’è niente da prendere sul personale”.

“Prendo le cose molto sul serio, qualunque cosa faccia. Quando leggo un libro, leggo un libro serio. Quando cucino, cucino un vero pasto. Quando bevo vino, bevo vino buono. Quando faccio ricerche, guardo in tutte le direzioni e metto tutto insieme. L’atletica non è diversa da qualsiasi altro lavoro. Ma non tutti sono in grado di svolgere un simile lavoro fisico. Questa è l’unica differenza”.

“Credo che non ci sia nessuno che possa fare quello che ho fatto io. Gli altri atleti fanno quello che gli viene detto”

