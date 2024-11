Djokovic, ritirati adesso, evita l’addio malinconico come Federer e Nadal (Libero)

Negli ultimi due anni Federer e Nadal hanno litigato con il proprio fisico, proprio come sta facendo il serbo ora, che non sarà alle Atp Finals.

Nole Djokovic non parteciperà alle Atp Finals di Torino in seguito a un infortunio. Per il tennista serbo è arrivato il momento di ritirarsi? Libero gli suggerisce di farlo e di non concludere la sua carriera come Roger Federer e Rafa Nadal.

Djokovic, sarebbe meglio ritirarsi ora?

Il quotidiano nella sua edizione odierna scrive:

Djokovic è il tennista più vincente di tutti i tempi. Il giorno che ha vinto le Olimpiadi si sentì di nuovo re. E invece, nel prosieguo della stagione ha perso: partite, sicurezza, forza e morale. A 37 anni e mezzo ha invece realizzato che l’Atp Finals sarebbe stata una cima dolomitica troppo irta per il fisico.

L’anno prossimo ci auguriamo sinceramente di non rivederlo, per una serie di motivi. Djokovic ha battagliato contro tutto e contro tutti, è stato il terzo incomodo tra Federer e Nadal. Che bisogno ha, alla sua età e fiaccato nel fisico, di continuare a giocare e a perdere contro due che sono la proiezione temporale di Federer e Nadal [Sinner e Alcaraz]? Già nel 2018 Nole aveva detto basta, i guai al gomito lo avevano portato a pensare che nulla sarebbe stato come prima. Aveva 31 anni, era uscito dalla Top 10; ma la moglie Jelena lo convinse che nulla era perduto.

L’appello di Libero:

Gli ultimi anni dei rivali di sempre, Rafa e Roger, sono stati sinceramene malinconici. Federer ha mollato tutto due anni fa quando si è reso conto che non poteva andare nel suo giardino preferito, Wimbledon, e perdere malamente nei quarti contro il polacco Hurkacz. Nadal, litigando con il fisico che è andato via disfacendosi, ha dato vita a una versione triste del campionissimo che ha vinto 14 Roland Garros, annunciando l’addio un mese fa. Che Djokovic non segua dunque la sorte dei due grandi avversari di un tempo. Chiuda adesso con il tennis. Ci lasci l’immagine del cinico serbo che ha vinto Slam come nessun’altro ed esca di scena al momento giusto.

ilnapolista © riproduzione riservata