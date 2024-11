Nella gestione c’è un unico dubbio. Se oggi avessero pareggiato non sarebbe successo niente, perché il Napoli non è obbligato; il punto è che per quello che si sta costruendo… con un pareggio saresti rimasto secondo ma con quattro squadre davanti. Quindi l’inciampo avrebbe influenzato la prossima partita, ora invece può permettersi una gestione virile con Kvara, andare petto a petto e dire: ‘Non mi fare così perché mi puoi far vincere il campionato con tutti gli altri, io vi aiuto ma voi aiutate me’, che può essere un confronto non così positivo e costruttivo conoscendo il personaggio.»

Ghoulam: «Nessuno è indispensabile»

Di seguito un estratto delle sue parole sempre al Club di Sky:

Sulla sostituzione di Kvaratskhelia:

«È un segnale per far capire che nessuno è indispensabile. Con una squadra che si gioca lo scudetto, abbiamo bisogno di tutti. Bisogna dare una preferenza ad un certo tipo di giocatori come Kvara, che è un grandissimo calciatore, ma bisogna fare capire a tutti che nessuno è indispensabile. Quel cambio è un bel segnale per il gruppo.»