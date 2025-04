Stellini: «Dobbiamo crescere in mentalità. Dobbiamo andare oltre al portare a casa il risultato perché siamo in vantaggio»

In conferenza:«Ultimamente sta venendo meno l’intensità nel secondo tempo, forse anche perché stiamo andando verso un punto del campionato delicato ed un errore diventa difficile da recuperare quando insegui»

Per la squalifica subita da Antonio Conte, il vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini, ha parlato ai giornalisti in conferenza dopo il pareggio contro il Bologna

La conferenza di Stellini

Perché da qualche settimana c’è un calo nei secondi tempi?

«Sicuramente non c’è una ragione sola, ma dobbiamo considerare più aspetti. Nelle ultime due partite abbiamo incontrato Milan e Bologna, due squadre che hanno giocato la Champions. Qui a Bologna hanno sofferto tutte le squadre. e avevamo il vento in poppa dopo il primo tempo, oggi giocavamo contro una squadra da rispettare in un campo difficile. Può accadere di soffrire e devi saperlo fare, il punto di oggi ci permette di rimanere agganciati ad un sogno e di guadagnare un punto rispetto a chi ci è dietro per raggiungere l’obiettivo di inizio anno, arrivare tra le prime quattro.. Oggi è un punto positivo, ma dobbiamo crescere in mentalità, dobbiamo andare oltre al portare a casa il risultato perché siamo in vantaggio. Dobbiamo continuare a giocare come nel primo tempo, la nostra caratteristica principale è il gioco: speculare e difenderci per portare a casa il risultato non è nelle nostre qualità, dobbiamo crescere per giocare un secondo tempo come il primo»

Quanto hanno inciso le defezioni di Meret e Buongiorno?

«Meret erano due giorni che stava con l’influenza , quindi lo sapevamo. Credo che Simone abbia fatto un’ottima gara e siamo contenti. Buongiorno dobbiamo lavorare questa settimana per recuperarlo».

La condizione di McTominay

«McTominay esce un po’ malconcio perché ha preso due botte nella stessa azione e non riusciva a muoversi nel modo migliore, abbiamo nche tardato un po’ a cambiarlo»

La condizione di Anguissa?

«Non lo so, non mi sono informato, ho visto che parlava con i dottori, ma dovevo venire in conferenza».

Gestione del secondo tempo?

«Con Atalanta, Juventus ed Inter nel secondo tempo abbiamo aumentato l’intensità, continuato a pressare. Ultimamente sta venendo meno, forse anche perché stiamo andando verso un punto del campionato delicato ed un errore diventa difficile da recuperare quando insegui. Forse ci sta pesando, ma è esperienza che ci dobbiamo portare avanti per fare uno scatto in più, per alzare un’asticella sapendo che nel secondo tempo dobbiamo continuare a pressare l’avversario con intensità».

