Deschamps: «Mbappé fuori? Ho parlato con lui. È meglio così»

Didier Deschamps ha escluso Kylian Mbappé dalla lista dei 23 calciatori della Francia. I motivi? «Ho deciso io, di più non dico»

Le Parisien ha riportato la conferenza stampa in cui Didier Deschamps, questo pomeriggio, ha ufficializzato l’assenza di Kylian Mbappé nella squadra francese, nella lista dei 23. «È meglio così», ha riferito il Commissario tecnico.

L’assenza del gioiellino francese farà ancora parlare per molto, visto che già a ottobre aveva saltato il precedente raduno, dopo non essere stato convocato per le due partite contro Israele e Italia, rispettivamente il 14 e 17 novembre 2024.

Deschamps ha fornito le sue prime spiegazioni, senza andare giù nel dettaglio: «Ho parlato più volte con lui, ci ho pensato e ho preso questa decisione per questo incontro. Penso che sia meglio così. Non discuto, posso dirvi due cose: Kylian voleva venire e la cosa non è legata a problemi extrasportivi che non entrano in gioco. È una scelta temporanea».

Niente Nazionale per Kylian Mbappé. Deschamps non si sbilancia: «È meglio così»

«È una mia decisione e così è. Non entrerò in una discussione che porterà a interpretazioni. Non voglio dire di più. Mi assumo la responsabilità di questa decisione», ha continuato.

Alla richiesta dei giornalisti di approfondire la situazione ha risposto: «Ho avuto discussioni con lui, ma non entrerò in questo argomento, parlo direttamente con Kylian. Potremmo non essere d’accordo su alcuni argomenti, ma è mia responsabilità prendere le decisioni», ha detto.

«Meglio per lui o per i francesi?». «È meglio così», ha concluso Didier Deschamps, trascurando qualsiasi sollecitazione da parte della stampa. Ci ha tenuto soltanto a fa sapere che l’attaccante del Real Madrid avrebbe voluto onorare una eventuale convocazione, a differenza di quanto successo lo scorso settembre e ottobre, quando Mbappé aveva preferito dedicarsi al club madrileno. Una scelta, quella della mancanza, che forse farà discutere più i tifosi francesi che i giornalisti.

Leggi anche: Amadeus su Inter-Napoli: «Domenica vedremo chi sarà la capolista. Il Milan? Godo di più quando batto la Juve»

ilnapolista © riproduzione riservata