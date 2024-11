Già cinque anni fa l’allenatore gli fece giocare dodici partite su dodici, adesso il tecnico ha bisogno di calciatori ad alta fedeltà

Cristante può diventare il nuovo Lampard di Ranieri, la Roma riparte da lui (Gazzetta)

A tre giorni da Napoli-Roma, in programma domenica alle 18, Scrive la Gazzetta dello Sport:

Un play lucido a centrocampo? La risposta è Bryan Cristante: senatore e uomo chiave. Uno di quelli del nucleo storico della Roma (formato anche da Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini) che, nelle ultime settimane, sarà stato pure contestato dai tifosi in questa difficile prima parte di stagione, ma che resta un punto di riferimento irrinunciabile. Uno, cioè, che tra quelli della vecchia guardia, appunto, è il solo ad essere stato utilizzato in tutte e sedici le partite dei giallorossi fin qui giocate.

Cristante giocatore ad alta fedeltà

Insieme a ElSha e Pellegrini è uno dei tre che Ranieri ha già allenato alla fine del 2019. E già cinque anni fa l’allenatore gli fece giocare dodici partite su dodici: ecco perché a distanza di anni e con stagioni in più d’esperienza sulle spalle, bryan può confermarsi leader nella zona nevralgica del campo, come è stato per il nuovo allenatore il totem Frank Lampard, ben 159 partite insieme al Chelsea, allenato dal tecnico per tre stagioni

Nel momento in cui occorre risalire in fretta e il nuovo allenatore Claudio Ranieri ha bisogno di giocatori pronti ad alta fedeltà

n una squadra che ha necessità di punti fermi per ripartire, Cristante sarà quindi anche domenica al Maradona contro il Napoli il faro in mezzo che, per esperienza e senso tattico, può ancora una volta accendere il gioco con i suoi tagli improvvisi e, perché no, cercare la porta con uno dei suoi tiri potenti da lontano (vedi il gol contro il Venezia in campionato all’Olimpico).

