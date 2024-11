Che classe Murray: invece di buttarsi in tv si inventa un tour teatrale. E vieta i cellulari (VIDEO)

Quattro tappe “intime”, fino alla chiusura a Wimbledon: “Nessun tennista l’ha mai fatto, voglio fare cose nuove”

Che classe Sir Andy Murray. Invece di buttarsi subito in tv, come quasi tutti i grandi campioni che smettono, ha annunciato che il primo capitolo della sua vita post-tennis sarà un tour teatrale, intimo, per pochi. E senza cellulari, grazie.

Il tour inizierà in Scozia, con date a Glasgow ed Edimburgo, per poi concludersi al New Wimbledon Theatre, alla vigilia di Wimbledon. Quattro serate in tutto, in concomitanza con la stagione sull’erba. Le location – scrive il Telegraph – “sono state scelte con cura per garantire intimità e la sensazione di un pubblico molto personale con il due volte campione di Wimbledon e medaglia d’oro olimpica. La capienza massima dei quattro teatri è di 3.400 persone e al pubblico verrà chiesto di lasciare i propri telefoni all’ingresso”.

Insieme a lui ci sarà il presentatore sportivo della Bbc Andrew Cotter. Ripercorreranno la sua illustre carriera e promettono di rivelare “nuovi aneddoti e i dettagli più intimi di una vita vissuta nel tour del tennis”.

“Dopo il mio ritiro quest’estate, ho voluto provare cose diverse”, dice Murray. “Non credo che un tennista abbia mai fatto niente del genere prima, quindi per me è stata una grande sfida.

