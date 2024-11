Cairo: «La gente guarda l’Atalanta e crede che dovremmo vincere tutti così»

“Ma l’Atalanta ha l’x factor, che è Gasperini”. Poi regala una speranza ai tifosi: “Io sono al Toro da 19 anni, non voglio rimanere a vita”

Alla fine vuoi vedere che il problema di Cairo è l’Atalanta. Il contestatissimo (a insaputa dei suoi giornali) presidente del Torino l’ha messa proprio così: “Da quando l’Atalanta fa questi risultati, tutti pensano perché non si può fare meglio. L’Atalanta ha l’x factor, che è Gasperini che stavo per prendere nel 2015. Lo chiamai ma aveva ancora il contratto col Genoa e non lo lasciavano venire”.

Comunque Cairo regala una speranza ai suoi tifosi: “Io sono al Toro da 19 anni, non voglio rimanere a vita, ci sta che a un certo punto si passi la mano. Ma per come ho trovato il Torino quando sono arrivato ma vorrei lasciarlo a qualcuno che è più ricco di me, che ha quei milioni l’anno che non ho da mettere nel club. Quando arriva uno che è più ricco e più bravo io mi faccio da parte. Io mica voglio rimanere a tutti i costi al Toro, i ventenni finiscono”.

“Ho preso il Torino 19 anni fa perché allora mi chiamò il sindaco di Torino Chiamparino, era preoccupato per come si sarebbe evoluta la situazione del Torino che stava fallendo. Risposi alla chiamata anche perché avevo una mamma tifosissima del Torino che mi spinse, perse la testa e mi diede la spinta, perché io ero conscio dei problemi che potevano esserci. Abbiamo fatto subito benissimo, poi alti e bassi, negli ultimi 13 anni siamo stabilmente in Serie A ma è evidente che si possa far meglio”.

