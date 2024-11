Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United. Contratto fino al 2027

Il comunicato: “Si unirà alla squadra lunedì 11 novembre. Ruud van Nistelrooy continuerà a guidare la squadra fino all’arrivo di Ruben”

Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United. Finalmente è arrivata l’ufficialità. L’incarico è fino al 2027 e il portoghese si unirà alla squadra a partire da lunedì.

Il comunicato del club:

“Il Manchester United è lieto di annunciare l’assunzione di Ruben Amorim come allenatore della prima squadra maschile, soggetto ai requisiti del visto di lavoro. L’incarico avrà durata fino a giugno 2027 con un’opzione per un ulteriore anno, una volta adempiuti gli obblighi nei confronti del suo attuale club. Si unirà al Manchester United lunedì 11 novembre.

Ruben è uno dei giovani allenatori più interessanti e apprezzati del calcio europeo. Altamente decorato sia come giocatore che come allenatore, i suoi titoli includono la vittoria della Primeira Liga due volte in Portogallo con lo Sporting Cp; la prima delle quali è stata il primo titolo del club dopo 19 anni. Ruud van Nistelrooy continuerà a guidare la squadra fino all’arrivo di Ruben”.

Amorim, il Daily Mail lo chiama “il prossimo Mourinho”. Prima di diventare calciatore giocava a hockey sul ghiaccio

Scrive il Daily Mail del nuovo allenatore dello United:

“Nel 2018, Amorim ha completato uno stage sotto la guida di José Mourinho allo United e ha avuto un primo assaggio della vita a Manchester.

Amorim non ha nascosto la sua ammirazione per il connazionale.

Quando nel 2021 gli è stata chiesta l’influenza che Mourinho ha avuto sulla sua carriera, Amorim ha detto ai giornalisti: «Il mio riferimento è sempre stato Jose Mourinho».

I due condividono filosofie simili, con Amorim che ha parlato della sua mentalità all’inizio di quest’anno quando ha detto:«Penso di più a come battere l’avversario e a come cercare di assicurarmi che non faccia gol».

Ma non è solo un allenatore appassionato di calcio. Infatti, prima di intraprendere la carriera di calciatore professionista, Amorim ha iniziato come giocatore di hockey su ghiaccio.

Da giovane gli piaceva pattinare e praticava questo sport ad Alverca do Ribatejo, una regione a nord della capitale portoghese, Lisbona”.

ilnapolista © riproduzione riservata