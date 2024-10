Amorim, il Daily Mail lo chiama “il prossimo Mourinho”. Prima di diventare calciatore giocava a hockey sul ghiaccio

L’esperto Balague alla Bbc: «Amorim ha esaminato gli allenatori con qualità di leader, come Mourinho. Ma lui è un amante del calcio spettacolare e offensivo»

Il Manchester United è in cerca di un allenatore che possa prendere il posto di Ten Hag. Il candidato che sembra essere in pole position è Amorim, che attualmente siede sulla panchina del portoghese.

Il Daily Mail scrive di lui come del “Prossimo Mourinho“. Amorim non ha mai nascosto la sua stima per il portoghese con cui ha svolto anche uno stage.

Il Daily Mail scrive:

“Nel 2018, Amorim ha completato uno stage sotto la guida di José Mourinho allo United e ha avuto un primo assaggio della vita a Manchester.

Amorim non ha nascosto la sua ammirazione per il connazionale.

Quando nel 2021 gli è stata chiesta l’influenza che Mourinho ha avuto sulla sua carriera, Amorim ha detto ai giornalisti: «Il mio riferimento è sempre stato Jose Mourinho».

I due condividono filosofie simili, con Amorim che ha parlato della sua mentalità all’inizio di quest’anno quando ha detto:«Penso di più a come battere l’avversario e a come cercare di assicurarmi che non faccia gol».

Ma non è solo un allenatore appassionato di calcio. Infatti, prima di intraprendere la carriera di calciatore professionista, Amorim ha iniziato come giocatore di hockey su ghiaccio.

Da giovane gli piaceva pattinare e praticava questo sport ad Alverca do Ribatejo, una regione a nord della capitale portoghese, Lisbona”.

Leggi anche: Manchester United, parte il toto-nomi per il successore di ten Hag: Amorim, Terzic, Xavi o Frank

Amorim, la sua filosofia è diversa da quella di Mourinho

Anche la Bbc dedica un pezzo all’allenatore dello Sporting:

Può darsi che abbia imparato il mestiere con Mourinho (ed è ancora amico intimo dell’ex allenatore del Manchester United), ma i suoi principi calcistici non potrebbero essere più diversi.

«Amorim dice che sta ancora aggiungendo nuovi strati di conoscenza ai suoi metodi, ma continua a credere che il calcio abbia senso solo se chi lo guarda ne è entusiasta», ha detto Balague, esperto di calcio europeo.

«Oltre alle lezioni apprese dal suo ex allenatore Jorge Jesus, Amorim ha esaminato attentamente coloro che dimostrano una speciale qualità di leader, tra cui Mourinho. Lui è, però, un appassionato di calcio spettacolare e offensivo, con molti gol, dominio e controllo. È un piacere per la gente».

Balague ha aggiunto: «Amorim è come una spugna. Dopo gli allenamenti e le riunioni, gli piace passare un paio d’ore nel suo ufficio di casa a guardare le partite, a leggere di calcio e di manager, a organizzare zoom con persone da cui può imparare cose nuove.

Parla bene l’inglese e le sue letture recenti includono libri su Guardiola, Mauricio Pochettino e Jose Mourinho»”.

ilnapolista © riproduzione riservata