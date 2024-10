Valverde: «Bielsa ti uccide fisicamente e mentalmente. Ancelotti e Zidane emanano buone vibrazioni»

A France Football: «Siamo la migliore squadra del mondo. Dobbiamo mantenere questa fame. A volte entriamo in campo troppo rilassati»

Federico Valverde, giocatore del Real Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a France Football. Tra gli argomenti affrontati, il nazionale uruguaiano elogia la figura di Marcelo Bielsa, attuale commissario tecnico dell’Uruguay, e quella degli altri allenatori che ha avuto.

«Con Bielsa lavori molto più duramente. Fisicamente ti uccide. E anche mentalmente (…) Ma, alla fine, questo ti prepara a ciò che ti aspetta in partita. Quella voglia di spingere, di fare tutto intensamente, quella follia che ti stanca mentalmente, ma che compensa il giorno della partita e che ti dà piacere. Tutto quello che esce dalla bocca di Bielsa è motivo di insegnamento».

Valverde: «A volte entriamo in campo troppo rilassati»

L’uruguaiano ha elogiato anche Ancelotti e Zidane:

«Hanno lo stesso modo di guardare il calcio, di parlarci e di trasmetterci progetti. Anche la stessa richiesta. Conoscono perfettamente ogni giocatore che allenano. Inoltre, emanano costantemente buone vibrazioni».

Valverde però non sembra mai soddisfatto:

«Voglio migliorare nel modo di attaccare gli spazi, ma anche nella tranquillità, nel leggere il gioco. È assolutamente necessario che mantenga la mia intensità, il mio modo di voler dare sempre tutto, alla maniera uruguaiana, ma mostrando calma e lucidità mentale».

E continua:

«Non mi dispiace correre per i nostri attaccanti, in modo che possano approfittarne. È un bene che gli attaccanti aiutino, ogni tanto, ma è come con i difensori: nessuno si aspetta che attacchino durante i novanta minuti».

Ha avuto anche la possibilità di imparare dai migliori centrocampisti del calcio mondiale: Toni Kroos, Luka Modric e Casemiro. «Giocare con loro ti fa maturare qualche anno. Mi hanno consigliato moltissimo. A Kroos avrei dato un Pallone d’Oro, ha qualità tecniche e tattiche ma soprattutto umane».

Sul difficile avvio di stagione, Valverde dice:

«Siamo la migliore squadra del mondo. Dobbiamo mantenere questa fame. Dobbiamo anche prenderci cura delle fasi iniziali. A volte entriamo in campo troppo rilassati».

