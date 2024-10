Ultras, la Curva Nord dell’Inter minacciava e chiedeva il pizzo agli interisti dei “Boys” di Roma (Messaggero)

Per andare a San Siro, dovevano pagare un sovrapprezzo sul biglietto pari a 10 euro: «Li devi gestire tu (Monteneri, fondatore dei Boys)! Se la gente non ti segue, vanno picchiati!»

La Curva Nord dell’Inter aveva interessi anche a Roma, così come gli ultras del Milan ce li avevano a Napoli. Nel caso dell’Inter, dagli atti dell’inchiesta si evince che gli ultras interisti avessero a che fare con il gruppo “I Boys” di Roma. Lo scrive il Messaggero.

I tentacoli degli ultras si allargano anche alla Capitale

Scrive il Messaggero:

Dal pizzo preteso sui biglietti comprati dai romani di fede interista che volevano andare a San Siro, alle centinaia di ticket messi a disposizione degli ultras napoletani, che poi li cedevano ai clan camorristici, per dribblare le restrizioni dei club, nonostante il Viminale imponesse «l’incedibilità dei titoli». I tentacoli del tifo organizzato della curva nord e della curva sud del Meazza si allargano anche alla Capitale e al capoluogo partenopeo.

Dalle indagini emerge inoltre che i Boys, gruppo di 300 ultras nerazzurri della sezione di Roma, erano minacciati e vittime di «intimidazioni interne» dai leader milanesi perché, per assistere alle partite al Meazza, dovevano pagare loro un sovrapprezzo sul biglietto pari a 10 euro ciascuno. Per questa vicenda Andrea Beretta, capo della tifoseria interista, è accusato di estorsione. Maurizio Monteneri, fondatore dei Boys, viene redarguito: «A casa mia non funziona così! Per me non va bene, Boys Roma sei tu! Il capo sei tu, la responsabilità è tua, non è che io mi posso mettere davanti allo stadio a fare il vigile, a dire tu entri e tu no, perché vi siete fatti i biglietti da soli, è un lavoro che devi fare tu!». E ancora: «Li devi gestire tu! Devi avere un gruppo di Whastapp, dove dai le indicazioni e la gente ti segue, se non ti segue e…c’è un problema! Grosso, vanno picchiati!» .

ilnapolista © riproduzione riservata