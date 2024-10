Spalletti snobba di nuovo Politano: convocato Zaniolo al posto di Pellegrini contro l’Israele

Del calciatore del Napoli il ct aveva detto: «Lo continuiamo a seguire, sappiamo anche cose che da fuori non sapete». Si cela il mistero.

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti ieri ha pareggiato 2-2 contro il Belgio. Il match è stato macchiato dall’espulsione di Lorenzo Pellegrini, che stamani è tornato a Trigoria, visto che non potrà disputare la gara di lunedì contro l’Israele.

Il ct ha deciso di convocare Nicolò Zaniolo al suo posto, lasciando a casa, ancora una volta, il suo ex calciatore ai tempi del Napoli Matteo Politano. Ha preferito dunque puntare su un giocatore da poco rientrato da diversi infortuni.

📣 Il Ct Spalletti ha convocato l’attaccante dell’Atalanta Nicolò #Zaniolo. Il calciatore è atteso a Coverciano nel corso del pomeriggio e integrerà il gruppo azzurro in virtù della squalifica di Lorenzo Pellegrini.#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/90GpOyiDUg — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 11, 2024

Spalletti convoca Zaniolo al posto di Pellegrini, snobbato di nuovo Politano

L’attaccante del Napoli non aveva preso benissimo la mancata convocazione agli Europei quest’estate e ora, che sembra essere in un buon periodo di forma, non è arrivata, nuovamente, la chiamata di Spalletti.

In conferenza il ct aveva parlato dei calciatori assenti per le due partite di Nations League, e su Politano aveva dichiarato:

«Lo continuiamo a seguire, sappiamo anche cose che da fuori non sapete».

Si cela quindi un mistero su di lui, che magari si chiarirà nel tempo.

Ricordiamo, inoltre, che Spalletti sta giocando con il 3-5-2 e Politano, essendo maggiormente un’ala, non si adatterebbe benissimo a questo modulo; potrebbe essere, però, utilizzato da seconda punta.

I dati auditel usciti stamani annunciano che su Rai 1 il match è stato seguito da 7.095.000 milioni di telespettatori per uno share del 33,5%. Quello della partita di ieri è uno dei risultati più alti mai registrati per una gara di Nations League. C’è stato inoltre un picco del 36,5% di share negli ultimi minuti di match, con quasi 8 milioni di telespettatori.

