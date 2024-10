Rinnovo Meret: lui chiede un triennale, il club è disposto a offrire un biennale con opzione (Relevo)

Il giornalista Matteo Moretto su X: “Le parti sono vicine a un accordo economico. Contatti continui e volontà di arrivare all’intesa definitiva”.

Il Napoli continua le trattative per il rinnovo di Alex Meret. Le parti sono vicine a un accordo economico, il portiere vuole un triennale, mentre il club offre un biennale.

Lo riporta il giornalista di Relevo Matteo Moretto, che su X scrive:

“Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli entra nella sua fase finale. Le parti sono vicine a un accordo economico. Contatti continui e volontà di arrivare all’intesa definitiva. Il portiere chiede un triennale, il club è disposto a offrire un biennale con opzione“.

A scriverne è Repubblica Napoli con Pasquale Tina.

Ecco cosa scrive:

L’altro dubbio riguarda Alex Meret: non ha ancora smaltito il problema muscolare all’adduttore rimediato contro la Juventus e il suo rientro contro l’Empoli appare in dubbio. L’obiettivo ovviamente è evitare di rischiare: il portiere friulano sarà fondamentale nei prossimi appuntamenti del Napoli. Ci sono ancora quattro giorni prima di sciogliere la prognosi, ma Meret potrebbe posticipare il suo ingresso nella formazione titolare sabato 26 al Maradona contro il Lecce. Qualora il piano fosse questo, toccherebbe ad Elia Caprile che ad Empoli ha disputato un ottimo girone di ritorno nella scorsa stagione, tanto da risultare un fattore per la salvezza dei toscani.

L’agente di Meret e Lukaku: «Rinnovo Alex? Ci sono dei contatti, dobbiamo avviare la trattativa»

Poco prima dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’Aiacs (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società), Federico Pastorello, agente di Lukaku e di Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Tra gli argomenti trattati anche la sentenza sul caso Diarra:

«Quello di Diarra è un precedente importante, forse non rivoluzionario come Bosman ma la FIFA dovrà prendere una posizione. Sono curioso di vedere la risposta della politica del calcio».

