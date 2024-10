Rinnovo Kvara, il Napoli non andrà oltre i sei milioni. Bisogna capire se l’entourage è disposto ad abbassare le pretese (Di Marzio)

A Sky: «In questo momento le parti non sono rigide. Dal faccia faccia che ci sarà prima o dopo il Lecce, si capirà se Kvara ha voglia di sposare il progetto Napoli»

A Sky fanno il punto sul rinnovo di Kvara. A fornire gli ultimi aggiornamenti è Gianluca Di Marzio, esperto di calcio mercato. È in programma un incontro tra il Napoli e l’entourage del giocatore, da quel faccia a faccia si saprà quali sono le intenzioni di Kvaratskhelia.

Napoli e Kvara sono lontani un paio di milioni

Le parole di Di Marzio a Sky:

«Le parti sono lontane un paio di milioni. Se la richiesta rimane ferma sugli otto milioni, l’accordo non si potrà trovare. Il Napoli già a giugno ha offerto 5 milioni più bonus. Adesso arriverebbe a sei milioni. Già sono tanti. Credo che il Napoli non voglia derogare rispetto a questo massimale d’offerta. Da questo faccia faccia che ci sarà prima o dopo la partita con il Lecce, si capirà una volta per tutte se Kvara ha voglia di sposare il progetto Napoli al di là dell’offerta economica. In caso contrario a giugno finirà sul mercato nonostante i due anni di contratto. In quel caso il Napoli sarà costretto a valutare offerte adeguate al suo valore. In questo momento le parti non sono rigide. Bisogna capire se dall’entourage sono disposti ad andare incontro e ad abbassare le pretese».

Kvaratskhelia-Napoli, incontro nei prossimi giorni. Il giocatore chiede 8 milioni

Nonostante abbia un contratto con il Napoli fino al 2027, il futuro in azzurro di Khvicha Kvaratskhelia è ancora tutto da scrivere. Come riportato da Gianluca Di Marzio:

Il Napoli, già lo scorso giugno ha offerto al calciatore 5 milioni con bonus, in modo tale da raggiungere facilmente i 6. Anche in questo momento, le cifre messe sul tavolo sono sostanzialmente quelle, vale a dire 5/6 milioni togliendo qualche bonus e aggiungendolo, invece, alla parte fissa. La richiesta del calciatore è di 8 milioni. Una proposta che il Napoli non intende accettare. Le parti comunque sono sempre in contatto e probabilmente si rivedranno prima – o dopo – la sfida contro il Lecce (in programma il 26 ottobre) per un ulteriore faccia a faccia decisivo. Il contratto del calciatore scade nel 2027. Se non si dovesse trovare l’intesa, è chiaro che nell’estate del 2025 il Napoli sarà costretto in qualche modo a valutare le offerte adeguate per il calciatore.

ilnapolista © riproduzione riservata