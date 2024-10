Prima vittoria (meritata) in casa per il Cagliari, finalmente Nicola raccoglie i frutti del suo lavoro

3-2 al Torino orfano di Zapata. Vanno in vantaggi i sardi, poi rimonta granata e infine contro rimonta del Cagliari. Scuffet salva il risultato in pieno recupero

Nella partita delle 18, il Cagliari di Nicola trova la vittoria contro un Torino orfano di Zapata. La sua assenza non deprime i Granata che segnano prima con Sanabria e poi con Linetty. Ma Nicola è un signor allenatore e la sua squadra gioca bene, al 77′ il Cagliari segna il definitivo 3-2 (grazie a un autogol di Coco) e Scuffet fa il miracolo in pieno recupero parando un colpo di testa di Adams.

I primi tre punti in casa per Nicola

Nicola dopo il pareggio di lusso in casa della Juventus chiede ai suoi la prima vittoria in casa. I suoi lo accontentano subito. Al 38′ Viola segna su punizione. Anche se la punizione era per il Torino, errore da matita blu per Aureliano. Nemmeno dieci minuti più tardi e il Torino pareggia con Sanabria che, esultando, mostra la maglia di Zapata.

L’assenza del gigante colombiano si fa sentire. È vero che i Granata vanno sul 1-2 grazie a una bordata dai 20 metri di Linetty. Ma là davanti manca qualcuno che tenga palla, che faccia a sportellate e tenga botta. Il Cagliari è in palla, Nicola mette in campo Palomino e l’ex atalantino lo ripaga con il gol del 2-2.

Il Cagliari ci crede fino all’ultimo e al 77′ un cross diventa mortifero per il Torino, autogol di Coco che devia il pallone nella propria porta. In pieno recupero è Scuffet a salvare i tre punti con uno strepitoso intervento su Adams. Per il Torino è la terza sconfitta consecutiva, quarta compresa la Coppa Italia.

Il sottovalutato Nicola batte un Vanoli che nelle prime giornata godeva particolarmente dei favori della stampa.

