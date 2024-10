Pochettino: «Pulisic gioca ogni singolo minuto col Milan. È un aspetto che ci preoccupa»

Il ct degli Usa: «Noi vogliamo mettere in campo undici giocatori che si sentano freschi e con la possibilità di competere al meglio e di non correre rischi»

Alla vigilia della sfida contro Panama, Pochettino, da poco diventato ct degli Usa, ha avuto qualcosa da dire sul minutaggio di Pulisc al Milan.

Queste le parole di Pochettino riportate da Sky Sport:

«Pulisic è un grande giocatore, un calciatore fantastico, uno dei migliori talenti offensivi al mondo, che credo contribuirà ora e in futuro a portare la squadra nel posto che vogliamo».

Pochettino: «Non abbiamo intenzione di rischiare con i nostri giocatori»

Il ct si dice preoccupato dal minutaggio di Pulisc col Milan:

«Nel Milan lui sta giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo, per domani vedremo perché è arrivato un po’ stanco: quindi bisogna costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma, felice, forte. La qualità c’è perché ha un talento enorme, è un giocatore fantastico».

Poi ha concluso:

«Noi vogliamo mettere in campo undici giocatori che si sentano freschi e con la possibilità di competere al meglio e di non correre rischi, perché questa è un’altra cosa che volevo dirvi: non abbiamo intenzione di rischiare con i nostri giocatori. Dobbiamo essere responsabili anche con i club. Dobbiamo rimandarli indietro nello stesse condizioni, e non in peggio».

A pagare il conto del sovraffollamento del calendario calcistico c’è anche l’interesse nei confronti delle Nazionali. In una stagione priva di tornei interessanti, le partite giocate con la Nazionale sono quasi un peso. Molti tifosi farebbero a meno delle fastidiosissime pause nazionali.

Scrive The Athletic:

“È in queste settimane, fatte di partite poco stimolanti della Nations League e di qualificazioni al Mondiale, che il calcio delle Nazionali fatica a far battere i cuori. Le estati dei prossimi grandi tornei sono una prospettiva lontana. Una buona parte dei tifosi, si sospetta, preferirebbe guardare il calcio di club questo fine settimana e i club preferirebbero certamente che i loro giocatori non volassero in Paesi lontani per giocare partite internazionali di dubbio valore”.

