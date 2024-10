Osimhen segna il gol vittoria del Galatasaray contro il Besiktas di Immobile (Video)

Il match termina 2-1, il nigeriano segna di testa. Il Galatasaray è primo, a +6 sulla seconda.

Victor Osimhen protagonista della vittoria del Galatasaray contro il Besiktas, dove milita l’altro ex Serie A Ciro Immobile.

Il match tra le due squadre è terminato 2-1. L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli ha segnato il 2-0 al 67esimo; poi, un gol degli avversari nei minuti di recupero.

Sulla punizione battuta da Gabriel Sara, Osimhen ha sfoderato uno dei suoi marchi di fabbrica, ovvero il colpo di testa. Ha poi esultato togliendosi la maschera, come usa fare di solito.

Ora il Galatasaray rimane in vetta alla classifica del campionato turco con 28 punti, a +6 sulla seconda.

Osimhen candida la sua rovesciata per il premio Puskas

Osimhen ha messo a segno oggi un gol gioiello con il Galatasaray. L’attaccante del Napoli infatti, subentrato al 78esimo della sfida contro l’Antalyaspor, ha segnato nei minuti di recupero con una rovesciata splendida il gol del 3-0. Dopo l’incontro Victor ha rilasciato alcune dichiarazioni:

«Il gol è stato incredibile. Abbiamo conquistato 3 punti in questa gara e sono molto felice per questo. Dedico questo gol al nostro allenatore, oggi è il suo compleanno. Guardando il primo tempo non siamo stati così bravi, grazie ai gol di Mauro siamo passati in vantaggio e nella ripresa siamo riusciti a giocare molto meglio. Abbiamo fatto 4 giorni di vacanza e di conseguenza ci siamo riposati bene, ora continueremo ad allenarci allo stesso modo».

