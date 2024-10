Osimhen candida la sua rovesciata per il premio Puskas: «È stato un gol incredibile» VIDEO

«Per noi era importante conquistare tre punti oggi. Dedico questo gol al nostro allenatore, oggi è il suo compleanno»

Osimhen ha messo a segno oggi un gol gioiello con il Galatasaray. L’attaccante del Napoli infatti, subentrato al 78esimo della sfida contro l’Antalyaspor, ha segnato nei minuti di recupero con una rovesciata splendida il gol del 3-0. Dopo l’incontro Victor ha rilasciato alcune dichiarazioni

Le parole di Osimhen

«Il gol è stato incredibile. Abbiamo conquistato 3 punti in questa gara e sono molto felice per questo. Dedico questo gol al nostro allenatore, oggi è il suo compleanno. Guardando il primo tempo non siamo stati così bravi, grazie ai gol di Mauro siamo passati in vantaggio e nella ripresa siamo riusciti a giocare molto meglio. Abbiamo fatto 4 giorni di vacanza e di conseguenza ci siamo riposati bene, ora continueremo ad allenarci allo stesso modo.

Il primo gol annullato ci stava, ma il secondo?

«La cosa importante oggi per noi era ottenere i 3 punti e andare avanti bene come squadra»

Il tuo obiettivo è essere un candidato per il premio Puskas?

«Certo che potrebbe essere. È stato un gol incredibile»

🎙️ Antalya’da tanıklık ettiğimiz inanılmaz golü sahibinden dinliyoruz 👇@victorosimhen9 🚀 pic.twitter.com/eDQoMoENu0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 19, 2024

