Victor Osimhen is loving life in Turkey.. 🦁

Victor Osimhen continua a convincere nella sua esperienza curva. L’attaccante del Napoli , ritorna alla grande dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare due partite più la convocazione in Nazionale. Nella sfida contro del Galatasaray l’ Antalyaspor l’attaccante nigeriano ha iniziato la partita dalla panchina, per poi subentrare al 78′. Dodici minuti più recupero che sono bastati al classe 1998 per lasciare il segno in un modo più che spettacolare .

Osimhen prima si è visto annullare un gol dopo due minuti per offside, poi nei minuti di recupero ha trovato di nuovo la rete persino in rovesciata e stavolta regolare. Fanno così 3 gol e 2 assist in 5 presenze per il nigeriano in prestito dal Napoli.