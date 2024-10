«È atteso a Castel Volturno nella giornata di domani, i tempi sono strettissimi. Spinazzola a sinistra è un’idea sempre più concreta»

Olivera, sospiro di sollievo per le sue condizioni. Probabilmente si trattava solo di crampi (Sky)

Francesco Modugno, inviato Sky, dà aggiornamenti sul ritorno di Olivera a Castel Volturno. Le preoccupazioni per le condizioni dell’uruguaiano sembrano essere svanite:

«Difesa a quattro, con l’opzione sempre più concreta a sinistra di Spinazzola. Olivera arriverà domani, sospiro di sollievo per le sue condizioni. C’era stata preoccupazione, aveva anticipato la sua uscita dal campo in Uruguay-Ecuador, ma probabilmente si trattava solo di crampi. È atteso a Castel Volturno nella giornata di domani, i tempi sono strettissimi».

Gilmour e Spinazzola pronti per sostituire a Empoli Lobotka e Olivera (Sky)

Francesco Modugno in collegamento da Napoli per Sky Sport:

Aspettando l’esito degli esami di Lobotka e Olivera, perché è giusto che parlino i referti medici, l’impressione (e qualcosa in più dfi una impressione) è che Conte stavolta sia costretto a cambiare. Avvicendamenti che lo aiuteranno nella gestione togliendogli anche un po’ di imbarazzo. Perché Gilmour ad esempio è un centrocampista che il tecnico ha voluto fortemente, il Napoli ha investito in maniera seria. Conte li ha anche fatti giocare insieme (lui e Lobotka in Coppa Italia). La sensazione, anche più di una sensazione, è che a Empoli Lobotka non ci sarà.

Gilmour ha giocato ieri sera con la Scozia contro il Portogallo. È già rientrato a Napoli, se ne valuterà la condizione atletica. Ritmo, intensità, voglia allo scozzese non mancano. Potrebbe non essere l’unica faccia nuova ad Empoli. Ci sono problemi anche per Olivera che è uscito in Nazionale per un risentimento. Il viaggio è lungo. Da Montevideo a Buenos Aires, lo aspettano a Napoli nella giornata di domani. Spinazzola si sta allenando regolarmente. Caprile tornerà a Empoli, Meret sta meglio ma i tempi sono stretti. Neres scalpita, può rappresentare un’opzione anche per Kvara ma l’obiettivo è trovare continuità di prestazioni».

