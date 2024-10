Napoli sul podio in Europa: 11 calciatori a segno dall’inizio di stagione, solo Brighton e Bayern hanno fatto meglio

Gli azzurri sono primi in Serie A; nei top 5 campionati europei, Bayern Monaco e Brighton sono a 12.

Il Napoli ha segnato finora nella nuova stagione 19 gol, portando a segno tanti calciatori diversi. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha portato 11 giocatori al gol, più di tutte le squadre di Serie A.

Dalla statistica Opta si evince che:

Il Napoli è la squadra della Serie A che ha mandato a segno più giocatori diversi (11) in tutte le competizioni nel 2024/25; tra le formazioni dei maggiori 5 campionati europei, solo Bayern Monaco e Brighton contano più marcatori (entrambi 12).

La partenza positiva del Napoli è un piccolo primato per Conte

Matteo Dotto a SportMediaset fa il punto sul campionato di Serie A dopo la settimana giornata che si è conclusa ieri con il Napoli di Conte solo al comando che ha collezionato 16 punti e distanziato le inseguitrici, Inter e Juve, di due e tre punti.

“La partenza lanciata con il Napoli rappresenta per Antonio Conte un piccolo primato personale. Il bottino azzurro di 16 punti in 7 giornate (su 21 punti disponibili, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) è superiore a quello racimolato alla stessa altezza dalla Juventus del suo primo scudetto, dal Chelsea vincitore della Premier nel 2016-17 e dall’Inter scudettata nel 2020-21. Con la Juve del 2011-12 dopo 7 turni i punti per Conte erano 13 (3 vittorie e 4 pareggi); 13 punti anche con il Chelsea (4 successi, 1 pari e 2 ko); addirittura solo 12 nella stagione dello scudetto nerazzurro (a differenza di Napoli, Juve e Chelsea era, quella, la seconda annata alla guida della squadra) con una partenza fatta di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta)”,

