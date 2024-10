Dialogo tra due visioni opposte del calcio. “Non sono d’accordo, il Napoli è solido e forte”. “Sarà, così contro le grandi possiamo farci male”

Napoli orrendo, culo e tanta fuffa. Ah quanta nostalgia di Sarri e Spalletti (perfetta foto del tifo a Napoli)

Cesare – Caro Guido vittoria importantissima ma molto sofferta del Napoli in casa contro un Lecce, serio candidato alla retrocessione e proveniente da un 6-0 subito in casa contro la Fiorentina. La vittoria è stata fondamentale per mantenere il primo posto in classifica prima della sfida di martedì sera a Milano con i rossoneri. Ma quanta sofferenza e possiamo dire che il Lecce è stato anche pericoloso. Il Napoli ancora una volta ha giocato male. Ma si dirà come si fa a criticare una squadra prima in classifica con un distacco di due punti dalla seconda in attesa di un Inter-Juventus che potrebbe farlo ulteriormente aumentare? Infatti il Napoli continua a vincere ma direi però, con tutto il bene che voglio ai cosiddetti risultatisti, continua a non convincere.

Guido – Caro Cesare questo Napoli è forte. Contro squadre come il Lecce, che, specialmente nel primo tempo, fanno un grosso catenaccio c’è poco da fare spettacolo. Devi avere pazienza e stare molto attento a non subire ripartenze. Diceva Arrigo Sacchi: “Nel calcio conta avere occhio, pazienza e bus de cul”. Il Napoli è stato bravissimo ad aspettare il gol. Ha avuto occhio e pazienza. E il bus de cul nella vita è condicio sine qua non per il successo. Per altro il Napoli non si è scomposto pur avendo visto annullare una rete per una questione di centimetri. 24 tiri in porta, 16 angoli e il 65% di possesso palla significheranno pure qualcosa. Se agli esteti il gioco di Conte non piace possono tranquillamente cambiare canale.

Cesare – Mah e meno male che di bus de cul ne stiamo avendo parecchio. Dei 24 tiri diciamo che 3 sono stati tiri seri ma tutto il resto è stata fuffa. E non parliamo di possesso palla perché quando non lo facciamo diciamo che non serve a niente e poi quando lo facciamo e serve per giustificare lo tiriamo fuori. Guido io parlo sempre con la preoccupazione di quando dovremmo affrontare squadre ben più forti. Come al solito abbiamo assistito ad un primo tempo orrendo e un secondo tempo che stavolta non è stato tanto migliore del primo. Ti dirò che il Napoli per attitudine sembra essere molto più a suo agio, ma questo lo avevamo capito, quando si creano gli spazi e può giocare in contropiede come accaduto nel finale di gara. Ma quando la squadra avversaria si chiude ed il Napoli è costretto a fare gioco siamo in palese difficoltà. Infatti il giro palla è lento, gli esterni non riescono a saltare l’uomo e fare superiorità numerica e manca il passaggio decisivo filtrante in area. Il gioco, oltre al solito giochino tra Anguissa e Di Lorenzo sulla destra, non sembra offrire altro.

Guido – Io francamente sono in totale disaccordo. Tutte le squadre, non solo il Napoli, si trovano più a loro agio quando si creano spazi. Ho visto ulteriori segnali positivi. Un Gilmour ottimo. Che poi sia più lento di Lobo lo contesto. È uno che cerca sempre di verticalizzare. Ma quando ci sono i pullman davanti all’area di rigore, che vuoi verticalizzare. E poi guardate le altre squadre. Non mi sembra di vedere la grande bellezza. L’altro scozzese è sempre pronto ad inserirsi. Anguissa è in gran forma. E Lukaku, sia pure per un quarto d’ora nella ripresa ha fatto Lukaku. Di Lorenzo stellare. Per inciso abbiamo avuto la conferma da Neres e Ngonge che un conto è entrare negli ultimi venti minuti con le squadre molto lunghe un altro giocare dal primo minuto.

Cesare – Sul fatto che tutte le squadre stiano più a loro agio quando si creano spazi dissento pensando, e per rimanere in casa nostra, al Napoli di Spalletti e Sarri, ma qui fermiamoci perché scateniamo una polemica infinita (ah ah). Secondo me il Napoli con Ngonge (ma anche con Neres) dall’inizio perde equilibrio in particolare a destra dove è chiaro che non si può fare a meno di Politano. Altra cosa evidente è che Gilmour è un buon giocatore ma non è Lobotka essendo meno aggressivo nel recupero palla e più lento nel farla girare. Ti devo dire che McTominay, schierato dall’inizio in realtà da seconda punta in un classico 4-4-2, sembra essere molto più a suo agio e produttivo di quando gioca a centrocampo perché capace di recuperare palla e ripartire o di inserirsi come ha fatto nel finale quando è passato in mezzo al campo con il cambio di modulo. Per me Lukaku è stato autore di un’altra prestazione insufficiente essendo completamente immobile e assente dal gioco (tranne qualche guizzo nel finale a campo aperto). Ti devo dire che la situazione mi lascia perplesso perché pensavo che nelle due settimane di preparazione durante la sosta per gli impegni delle nazionali avesse potuto recuperare. Poi ad Empoli, in cui è stato autore di un’altra pessima prestazione tanto da essere precocemente sostituito, ho pensato che avesse pagato la preparazione effettuata durante la sosta. Ma oggi ancora una volta non ha convinto ma come già detto l’anno scorso a Roma è andato in forma nella parte finale del campionato.

Guido – Francamente non capisco che c’entrano Sarri e Spalletti. Anche loro erano felici di avere spazi a disposizione. Che poi facessero il tiki taka … ma mi fermo per non andare fuori tema. Cesare ribadisco un concetto. Non vinci 7 partite su 8 se non sei forte e non hai un gioco. Tu questo non lo puoi dire. Puoi invece certamente dire che non ti piace il gioco del Napoli. Questione di gusti. Preferisci quelli che pur essendo in vantaggio in classifica vanno a Torino contro la Juve e per non accontentarsi del pareggio si suicidano e perdono partita e campionato. Comunque vediamo il Napoli in questa serie di partite difficili che potranno definitivamente dirci se puntiamo ad una qualificazione Champions, come dice facendo giustamente da pompiere Conte, o se invece possiamo lottare per lo scudetto come sogniamo tutti noi.

Cesare – Mah che il Napoli sia forte non lo metto in dubbio, ma per il resto…. Comunque speriamo che nelle prossime partite il Napoli giochi anche meglio perché con squadre più forti giocare così potrebbe non bastare.

LE SENTENZE

Meret – Cesare:buono; Guido:sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: trascinatore; Guido:eccellente

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: sufficiente ; Guido:buono

Buongiorno – Cesare: buono ; Guido:buono

Anguissa – Cesare: buono; Guido:ottimo

Gilmour – Cesare: mediocre; Guido:buono

McTominay – Cesare: ottimo ; Guido:ottimo

Ngonge – Cesare: modesto ; Guido:scarso

Lukaku – Cesare: insufficiente ; Guido:sufficiente

Neres – Cesare: modesto ; Guido:scarso

Kvara – Cesare:s.v. ; Guido: s.v.

Folarunsho – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Politano – Cesare: buono;Guido:buono

Raspadori – Cesare: modesto; Guido:evanescente

Conte – Cesare: sufficiente; Guido: eccellente

