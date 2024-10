Le anticipazioni dell’intervista a Radio Cope. Morata parla dei problemi mentali, delle dure critiche ricevute per strada davanti ai figli e di altro

Morata parla della depressione: «hai una persona dentro di te che devi combattere giorno e notte».

È molto attesa l’intervista che Álvaro Morata, capitano della Nazionale spagnola e campione europeo, oltre che attaccante del Milan, ha rilasciato ai microfoni del giornalista Alberti Herrera a Cope.

Morata – riporta appunto Cope – dove parlerà per la prima volta degli episodi di depressione che ha vissuto di recente. Il centravanti parla degli attacchi di panico di e situazioni molto complicate che alla fine lo hanno portato a prendere la decisione di lasciare la Spagna e l’Atletico Madrid per Milano.

«Quando vivi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o la situazione che stai vivendo, hai una persona dentro di te che devi combattere ogni giorno e ogni notte», dice l’attaccante della Spagna.

L’intervista sarà mandata in onda integralmente giovedì alle 11 con un’anteprima esclusiva stasera a partire da mezzanotte.

L’intervista di Morata, le anticipazioni di Cope

Come riporta Cope

Gli episodi di depressione e attacchi di panico non saranno gli unici argomenti toccati da Álvaro Morata.

L’attuale calciatore del Milan ha anche fatto riferimento alle critiche ricevute durante l’Europeo, quanto sia lui sia il suo ruolo di capitano siano stati messi in discussione e, inoltre, come quei messaggi lo abbiano influenzato nel bel mezzo di una complicata situazione emotiva. Su questo tema, l’ex anche di Real Madrid e Juventus ha avuto parole di riconoscimento per quei giocatori, allenatori e dirigenti che lo hanno aiutato durante questi mesi bui di depressione. Riconosce anche episodi difficili con i suoi figli per strada, nei ristoranti o al supermercato, durante i mesi più duri di critiche, arrivando persino a raccontare una situazione più spiacevole.

Morata ha parlato anche delle recenti polemiche col sindaco di Corbetta che ha rivelato la sua residenza nel paesino.

Radio Cope presenta la conversazione con Morata come

una delle interviste più attese delle ultime settimane e degli ultimi mesi, un’intervista che farà luce su una delle figure più mediatiche di questo 2024, sia per il suo lato sportivo che per quello personale, in una profonda riflessione sulla salute mentale.

ilnapolista © riproduzione riservata