Mister Conte pizzicato all’orecchio di Dorgu dopo Napoli-Lecce – VIDEO

Il Napoli e il suo allenatore apprezzano le qualità dell’esterno del Lecce. Già in estate ci fu un sondaggio. Chissà Conte cosa gli ha detto all’orecchio…

L’allenatore del Napoli Antonio Conte, al termine della partita vinta contro il Lecce sul campo del Maradona, è stato pizzicato all’orecchio di Dorgu. L’esterno del Lecce ha creato non pochi grattacapi alla retroguardia azzurra, ma già in estate il club aveva sondato l’opportunità proprio con i salentini. Chissà cosa gli avrà detto conte all’orecchio… Fatto sta che il mister apprezza decisamente Dorgu e non ne fa mistero.

Al triplice fischio Conte è corso da lui, l’ha fermato e in pochissimi secondi è riuscito a sussurrargli qualcosa nell’orecchio. Dorgu si volta e tra i due c’è una sorta di sguardo d’intesa prima di salutarsi definitivamente.

Certo il mercato è ancora lontano, ma è bello pensare che Conte ha la testa sempre proiettata a migliorare club e rosa. Al momento si gode il primo posto in classifica, mentre alla tv staserà si sfideranno le dirette inseguitrici Inter e Juve. Manna aveva già attenzionato quando lavorava per la Juventus e non è detto che ora possa pensare di portarlo al Napoli dopo averlo proposto a Conte.

Già a luglio il Napoli interessato a Dorgu. Il Lecce lo valuta 10 milioni (Tmw)

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Napoli tiene gli occhi aperti sul mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. In caso di addio di Mario Rui, il club valuta l’opzione Dorgu, esterno del Lecce. Su di lui ci sarebbero anche Milan e Atalanta.

Scrive Tmw:

“Il Napoli valuta Patrick Dorgu per la fascia. Il difensore danese del Lecce piace a molti club in Serie A, anche se gli azzurri prima dovranno eventualmente cedere qualcuno sulla fascia sinistra di difesa. Mario Rui probabilmente tornerà in Portogallo“.

Su Mario Rui ci sono diverse squadre lusitane:

“Le discussioni con i tre club principali – cioè Sporting di Lisbona, Porto e Benfica – vanno avanti da parecchio tempo, anche se per ora non c’è nulla di avanzato”.

L’arrivo di Spinazzola è indipendente rispetto all’eventuale partenza di Mario Rui. Per questo il Napoli rimane vigile sul mercato. La valutazione che il lecce fa di Dorgu è di 10 milioni. Su di lui, tempo fa, si era fatto avanti anche il Bayer Leverkusen.

