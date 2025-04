Guardiola contro i tifosi (dello United) che mettono le mamme in mezzo: «Vergognatevi»

In questo caso la mamma di Foden: “Ma non è lo United, sono tutti i tifosi. Non capisco la testa di questi che offendono la mamma di Phil. E’ una mancanza di integrità, di classe”

Non si mettono le mamme in mezzo. Pep Guardiola ricorda la sacralità della regola non scritta che viene infranta da sempre in tutti gli stadi del mondo. Le mamme no. E invece è successo che i tifosi del Manchester United per tutto il derby con il City hanno urlato qualsiasi cosa contro la madre di Phil Foden. Guardiola se l’è presa: “Non è lo United, sono le persone, i tifosi. Siamo molto esposti nel calcio, dirigenti, proprietari e giocatori in particolare. Onestamente, non capisco la testa delle persone che offendono la mamma di Phil, è una mancanza di integrità, di classe e dovrebbero vergognarsi“.

