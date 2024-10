Milan, rinviato il match contro il Bologna: Theo Hernandez e Reijnders saltano Napoli

Il sindaco Lepore ha firmato l’ordinanza, l’alluvione ha complicato la viabilità soprattutto della zona intorno al Dall’Ara. I due rossoneri non avrebbero giocato per squalifica.

Sabato alle 18 doveva giocarsi il match di Serie A tra Bologna e Milan. Ma la partita è stata rinviata.

Milan, Theo Hernandez e Reijnders saltano il match contro il Napoli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com:

Negli ultimi giorni infatti la città, e più in generale tutta la regione dell’Emilia Romagna, sono state messe in ginocchio dall’ondata di maltempo, che ha causato danni e provocato anche una vittima: l’alluvione ha complicato la viabilità, messa a dura prova dai lavori necessari per sistemare le strade in seguito alle piogge, tra cui la zona circostante lo stadio, una delle più colpite.

I due calciatori rossoneri squalificati dopo i due rossi rimediati contro Fiorentina e Udinese sono Theo Hernandez e Reijnders. Di conseguenza, saranno costretti a saltare il match di martedì 29 ottobre contro il Napoli.

Il tecnico Fonseca alla vigilia di Champions

A che punto siete con la crescita?

«È un cambiamento importante. La prima mezzora con l’Udinese è stata molto buona, poi l’espulsione ha cambiato le cose, ma ne ho viste altre positive per quel che mi riguarda. Ciò che io voglio per il futuro è che questo atteggiamento possa essere una normalità per la squadra. Perché è con questo atteggiamento che si possono costruire altre cose, crescendo e migliorando».

La rosa è un po’ corta lì davanti? Serve una punta a gennaio?

«Sono molto soddisfatto con i giocatori che ho. Non è normale avere Abraham e Jovic fuori, ma c’è Camarda e noi crediamo molto in lui. Non penso che abbiamo bisogno di altri giocatori in quella posizione».

ilnapolista © riproduzione riservata