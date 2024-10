McTominay è diventato una chiave del sistema di gioco del Napoli (Corsport)

Un moto perpetuo da circa 12,815 chilometri percorsi contro la Juve e 12,353 contro il Monza – nessuno come lui

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla formazione del Napoli che dovrebbe scegliere oggi Conte per affrontare il Como. E si sofferma sulla figura di McTominay che sta brillando in questo avvio di stagione conquistandosi un posto da titolare

“Napoli concreto, pratico, svelto, cinico. Napoli che ha saputo rialzarsi in 42 giorni dopo il fondo di una debacle veronese pericolosissima, e che ha saputo trasformarsi passando dal 3-4-2-1 al 4-2-4 delle ultime settimane. Conte dovrebbe confermare anche oggi il blocco tattico e tecnico esibito contro il Monza domenica scorsa Caprile in porta; difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa e Lobotka in mediana; e poker off ensivo che

da destra a sinistra vedrà Politano, il centravanti Lukaku, il jolly McTominay e Kvara. McT, una chiave del sistema: un moto perpetuo da circa 12,815 chilometri percorsi contro la Juve e 12,353 contro il Monza – nessuno come lui – a sostegno di Rom in fase offensiva e poi sulla linea dei centrocampisti in quella difensiva”.

McTominay ha l’educazione dei lord e la carica dei guerrieri

Scott McTominay nuovo idolo di Napoli. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Ci sono infiniti modi per celebrare un gol. Poche cose, però, diventano iconiche, indimenticabili. Scott McTominay ha scelto la via più complicata, perché è andato dritto al cuore dei suoi nuovi tifosi. Urlo liberatorio e poi bacio allo stemma. Più che un’esultanza, è stata una vera e propria dichiarazione d’amore. Una cosa spontanea, naturale. Ma dall’impatto potentissimo. Scott è già un idolo di Napoli, ma da giovedì sera è diventato il simbolo dell’orgoglio partenopeo. Perché McTominay è un top player che ha scelto Napoli dopo una vita al Manchester United.

