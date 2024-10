Mbappé bocciato da L’Equipe: “l’uomo invisibile, stava anche per far raddoppiare il Lille”

Il Real perde 1-0 col Lille. Entra al 57esimo, non tira mai in porta; tocca palla 17 volte, di cui una persa che stava regalando al Lille il 2-0

Il Real Madrid ha subito ieri la prima sconfitta stagionale contro il Lille, 1-0, nella seconda gara di Champions League. Kylian Mbappé è rientrato in tempi record dall’infortunio al bicipite femorale; nel secondo tempo Ancelotti lo ha messo in campo, quando i blancos erano già in svantaggio. Il fuoriclasse francese, però, ha deluso.

La prestazione di Mbappé contro il Lille: invisibile

L’Equipe boccia infatti il suo rientro, definendolo invisibile in campo e per nulla incisivo:

Kylian non è mai stato in grado di sconvolgere lo scenario del match quando è entrato al 57esimo. Appena dieci giorni dopo l’infortunio, l’attaccante francese ha comunque ripreso a giocare molto prima delle tre settimane di riposo trapelate dai media spagnoli. Ancelotti ha dovuto affrettare il suo rientro. Ma di fronte all’inerzia della sua squadra e l’incapacità di essere incisivo, lo ha fatto entrare. Tuttavia, i fatti non gli danno ragione: il numero 9 del Real era quasi invisibile. Ha toccato 17 volte palla, solo una nell’area del Lille, non ha mai tirato in porta e ha perso un pallone cruciale al 65esimo, che poteva dare il raddoppio al club francese. Quando Deschamps comunicherà i convocati della Francia, molti si augureranno che lasci Mbappé a casa per farlo riposare; vedremo se sarà così.

Scrive Le Parisien il 20 settembre:

“In teoria, la controversia dovrebbe essere sbrogliata entro venerdì. In realtà non c’è il minimo dubbio sul fatto che l’epilogo tra Kylian Mbappé e il suo ex club sia piuttosto lontano. Giovedì scorso la commissione legale della Lega Calcio Professionistica ha ordinato al club della capitale di versare “entro una settimana” al capitano della squadra francese i 55 milioni di euro che gli aveva chiesto”. Cifra che fa riferimento alle tre mensilità di stipendio e parte dei suoi bonus che non gli sono stati corrisposti durante la stagione 2023-2024, la sua ultima a Parigi. “La decisione della commissione lascia quindi al Psg tempo fino alla mezzanotte di venerdì“.

