Manolas ora fa l’attaccante, l’ex difensore del Napoli ha segnato 5 gol con il Pannaxiakos

L’ex Napoli Manolas non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo. E non ha la minima intenzione. L’amore per il pallone è talmente forte che ha deciso di tornare a casa, nel club che lo ha lanciato, il Pannaxiakos, nell’inedito ruolo di centroavanti. E i risultati non sono per niente pessimi.

Come riportato da Repubblic anche, alla terza giornata del campionato delle Isole Cicladi, si gioca Pannaxiakos-Marpisaikosper. Riferimento offensivo per la squadra di casa è proprio l’ex Napoli. Manolas si è subito messo in evidenza segnando cinque gol in appena trentaquattro minuti. Dopo aver realizzato la quinta rete, Manolas è stato sostituito. Il risultato finale è stato di 12-1. Era la prima gara di Manolas con la sua nuova-vecchia maglia.

Arrivò a Napoli nel 2019, in maglia azzurra vinse il suo unico trofeo italiano, la Coppa Italia. “La scorsa estate Manolas era stato anche vicino a un clamoroso ritorno in giallorosso. Infine la scelta del cuore. Ampiamente ripagata, finora“, commenta Repubblica.

Scrive il quotidiano Il Messaggero:

Non solo la Roma. Altri club di serie A coinvolti nelle indagini sulle plusvalenze fittizie potrebbero subire a stretto giro degli accertamenti fiscali dalla Guardia di Finanza per dichiarazioni infedeli sul bilancio: a cominciare da Juve, Lazio e Napoli. E come è successo alla società giallorossa, che rischierebbe di dover pagare sanzioni amministrative che si aggirano tra i 17 milioni e i 34 milioni di euro, anche a questi club potrebbe essere contestata l’evasione dell’Ires (l’imposta sui redditi delle società).

Sarebbe sospetta anche la vendita di Manolas al Napoli per 36 milioni che ha garantito una plusvalenza alla società gestita dall’allora ex presidente Pallotta di 31,1 milioni di plusvalenza.

