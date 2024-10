Mancini sfodera i pizzini in conferenza per difendere la sua Nazionale

Al termine della conferenza il ct dell’Arabia Saudita ha fornito ai giornalisti due fogli con i dati della partita contro il Giappone che evidenziano la superiorità della sua squadra

Non è sicuramente un momento sereno per Roberto Mancini. L’ex ct della Nazionale italiana ha scelto di sedere sulla panchina dell’Arabia Saudita dopo essere quasi scappato da quella azzurra dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, ma la nuova avventura è tutt’altro che rose e fiori.

Questa settimana, prima della partita, Mancini ha avuto un piccolo sfogo in conferenza stampa, per il numero eccessivo, secondo lui, di giocatori stranieri che giocano nel campionato saudita che lascerebbe la nazionale priva di buoni giocatori da impiegare. Poi la sua squadra ha perso l’altro giorno contro il Giappone 2-0 e il ct in conferenza ha litigato con un giornalista che gli chiedeva del suo elevato ingaggio. Una domanda che ha fatto reagire Mancini che gli ha impedito di finire la frase: «Per caso vuoi vedere il mio conto in banca?».

Oggi alla fine della conferenza stampa prima della partita contro il Bahrein ha distribuito a tutti i presenti due fogli, fra la sorpresa generale dei cronisti che non si aspettavano questo gesto. Si tratta delle statistiche registrate dalla nazionale nell’ultima partita, oggetto di feroci critiche verso i giocatori e l’allenatore stesso che ritiene invece di aver giocato un’ottima gara nonostante il risultato negativo.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 المدرب ‘مانشيني’ يقوم بعرض إحصائيات مواجهة اليابان لـوسائل الإعلام 😅 (@sami_modhaibri) pic.twitter.com/1fBW3JnLdm — عمرو (@bt3) October 14, 2024

Dai numeri si evince cha la Nazionale ha superato il Giappone per tiri totali, calci d’angolo, possesso palla, percentuale di duelli vinti in difesa oltre che nelle azioni offensive. Mancini sta deciso di mettere tutto in chiaro con i cornisti, e indirettamente anche con i tifosi, per difendere il suo operato. Il ct infatti è arrabbiato per la reazione dei tifosi dell’Arabia Saudita e crede che dietro la sconfitta ci sia stata una prestazione consistente e incoraggiante per il futuro. Bisognerà vedere se basteranno i numeri a convincere i tifosi.

