Per Mancini ci sono troppi stranieri in Arabia: «I sauditi non giocano, restano tutti in panchina»

Il ct dell’Arabia contro i club: «Tre anni fa i nazionali giocavano tutte le partite. Oggi il 60% di loro sta in panchina. Questo è il problema di questo campionato»

Paese che vai, problemi che trovi. Anche se, sempre più spesso, i problemi si assomigliano anche a distanza di kilometri. È così anche per Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Durante l’ultima conferenza stampa, ripresa da Rmc Sport, l’allenatore italiano si è lanciato in un cazziatone contro i club sauditi, colpevoli di danneggiare la nazionale per il poco spazio dato ai giocatori sauditi. E non è la prima volta che succede.

Scrive Rmc Sport. “Mancini ha avuto un piccolo sfogo questa settimana in conferenza stampa, prima di sfidare il Giappone questo giovedì. Oggetto della sua ira: il numero eccessivo, secondo lui, di giocatori stranieri che giocano nel campionato saudita“.

Sembra tutto un enorme paradosso. Non solo perché è un problema anche a diverse latitudini, soprattutto perché è impossibile non cogliere il riferimento al mercato faraonico condotto due anni fa dalla Saudi Pro League. È quindi colpa loro se la nazionale rimane scarsa, nonostante un ct del calibro di Mancini.

Mancini: «I sauditi non giocano, questo è l’unico problema del campionato saudita»

Lo sfogo del ct:

«Tre anni fa i giocatori sauditi giocavano tutte le partite. Oggi, dal 50 al 60% di loro non giocano. Questo è il primo problema, l’unico problema che abbiamo in questo campionato».

Tutti i vari Neymar, Karim Benzema, Fabinho e Sadio Mané, secondo Mancini, bloccano l’emergere dei giocatori sauditi. «Hanno bisogno di giocare. Ho troppi giocatori che restano in panchina nel loro campionato».

«I nazionali arabi devono avere più spazio in campionato, sono costretto a convocare panchinari»

