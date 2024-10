Luis Enrique: «Ho seguito De Zerbi al Brighton, interessante come cerca di dominare le partite»

In conferenza: «Sento che c’è preoccupazione. Creiamo così tante occasioni, facciamo più gol della scorsa stagione, qual è il problema?»

Luis Enrique, allenatore del Psg, in conferenza stampa prima della partita di domani sera contro il Marsiglia di De Zerbi. Da quanto scrive l’Equipe, “non è parso particolarmente preoccupato dal pareggio subito in Champions League contro il PSV Eindhoven (1-1) e dalla preoccupante situazione in Champions (4 punti)”. Le sue parole riportate dal quotidiano francese.

Luis Enrique: «Sento che c’è preoccupazione. Qual è il problema?»

Gli ultimi risultati positivi del Monaco e del Marsiglia, rendono ancora più importante la trasferta di domani?

«Onestamente no. Abbiamo già cinque punti in più rispetto allo scorso anno nello stesso periodo. Abbiamo iniziato ancora meglio dell’anno scorso. Monaco e OM sono su un altro livello. Riusciranno i tre club a mantenere questo livello? È bello avere questa emulazione. Buono per il campionato. Ma lo ripeto. L’anno scorso abbiamo avuto un’ottima stagione, stiamo per farne una ancora migliore».

Sarà una partita equilibrata?

«Possiamo riflettere molto su questo tipo di partite ma, per esperienza, tutto quello che hai fatto prima ha poca importanza. Perché è una partita di massima tensione, con una rivalità incredibile. Non importa cosa è successo prima. Dopo aver analizzato la nostra partita contro il Psv Eindhoven, sono molto soddisfatto. Abbiamo creato tante occasioni da gol. Sono molto ottimista su quello che vedo».

Come prepararsi per questo tipo di match?

«Sono partite a livello mentale per le quali è molto facile prepararsi. Nessun giocatore rimarrà fermo o mancherà di motivazione. Ovviamente tutti saranno entusiasti. Ma attenzione a non essere troppo euforici. Devi cercare di raggiungere il 100% ma non il 105%, non devi lasciarti guidare dalle tue emozioni. Questo è vitale per questo tipo di partite».

Che effetto fanno a Luis Enrique i complimenti di De Zerbi?

«Mi sento estremamente stimato dai calciatori, dagli allenatori, dai dirigenti del calcio europeo. Apprezzano il mio lavoro. De Zerbi è un allenatore entusiasmante, l’ho seguito al Brighton. Quello che cerca con la palla, il modo in cui vuole dominare le partite, con una pressione alta e costante, è molto interessante. Riesce a convincere e portare con sé i giocatori. È un allenatore entusiasmante. Mi sono divertito molto guardando le sue partite al Brighton. Spero di divertirmi meno domani (domenica)».

Hai vissuto i derby in Spagna. Come percepisci questo duello qui in Francia?

«Ho avuto la possibilità di giocare Barcellona-Madrid, Lazio Roma-As Roma. Sono partite diverse rispetto a quello che trasmettono i tifosi. È una sensazione che tutti vogliono provare. Ogni partita è diversa. L’importante è riuscire a rendere orgogliosi e felici i nostri tifosi».

Come puoi rendere il tuo team più efficiente? Mostri loro i video dei tuoi anni da giocatore?

«(ride) I miei video sono in bianco e nero e al rallentatore. Sento che sei preoccupato, ma io non ho preoccupazioni. Quando crei così tante occasioni, non posso preoccuparmi. Abbiamo segnato più della scorsa stagione, qual è il problema? Cerco di generare fiducia nei miei giocatori per favorire in loro ancora più realismo. Ma sono molto orgoglioso dei miei giocatori, della loro capacità di lottare fino alla fine della partita».

Come valuta l’infortunio di Gonçalo Ramos dopo due mesi?

«Nel corso della stagione, gli allenatori devono adattarsi agli infortuni, ai giocatori che vanno in nazionale e ai diversi livelli di forma fisica. Rimango sulla mia linea, sono contento della mia squadra. Eravamo migliori. Le ultime partite sono state buone. Esistono diverse soluzioni per la posizione numero 9, ma sì, sono soddisfatto».

Come spiega l’accio di stagione poco brillante di Vitinha?

«Le mie scelte non sono mai capricci. Segue un piano. A seconda di ciò che vediamo in allenamento. Ci sono molte cose che non vedi. In mezzo sarebbe una norma costante, cambierò le cose a seconda di quello che vedrò nelle partite, nelle sedute. Ho cinque giocatori di altissimo livello tra cui Senny Mayulu. E sceglierò sempre in base a ciò che vedo».

