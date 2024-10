L’Italia resta in testa nel girone di Nations. Si deciderà tutto il 17 novembre in Italia-Francia. Doppietta di Di Lorenzo.

L’Italia fa il suo dovere, batte Israele 4-1. Spalletti deve sempre vincere, lo aspettano al varco per ultras e Inzaghi.

Non proprio una pura formalità. Anche perché nel calcio non esistono più le pure formalità. Israele è sempre una formazione da battere e l’Italia di Spalletti l’ha battuta 4-1. Israele resta a zero punti nel girone con Francia e Belgio ma contro la Francia, ad esempio, perdeva 2-1 fino all’87esimo e poi ha perso 4-1. L’Italia resta in testa alla classifica con 10 punti. Ahinoi la Francia di Deschamps ha vinto in Belgio ed è a 9 punti. Si deciderà tanto (se non tutto) nel match di ritorno dopo la vittoria degli azzurri in terra transalpina.

Per i tifosi del Napoli è stata la serata di Di Lorenzo che ha segnato la sua prima doppietta in Nazionale. Per giunta da capitano. Uno di testa (assist di Raspadori) e l’altro di destro. Nel primo tempo Italia in vantaggio con un rigore (netto) trasformato da Retegui. La terza rete di Frattesi su bell’assist di Dimarco.

Spalletti ora deve sempre vincere. L’impressione è che lo aspettino al varco. Stavolta lo hanno criticato per le sue frasi su Israele. Dichiarazioni – va detto – non centrate, innanzitutto perché è tutto da dimostrare che la maggioranza degli israeliani non voglia la guerra. E poi l’amnesia sul 7 ottobre è molto grave. Se non si ricorda l’attacco senza precedenti subito da Israele con 1.200 morti, è impossibile spiegare il contesto. Se si affronta una discussione politica delicata come questa, non può essere affrontata con superficialità. Ma non c’è solo Israele. L’impressione, leggendo qua e là, è che Spalletti è atteso al varco dopo le frasi sugli ultras ovviamente riferite a Inzaghi e quella marcia indietro che lui stesso ha dovuto smentire: «Non devo chiarire niente con nessuno».

Tutto si deciderà nelle due due partite del 14 novembre in Belgio contro il Belgio e del 17 novembre a Milano contro la Francia. Spalletti si giocherà la Nations League ma non solo.

