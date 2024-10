La Gialappa’s: «Il De Laurentiis di Max Giusti è perfetto, ma oggi il Trap farebbe sfracelli»

L’intervista a Repubblica: “Oggi dovrebbero essere una presenza fissa Ibra e Juric, la persona più permalosa del mondo”

Mai dire Gol è tornato, scrive Antonio Dipollina su Repubblica. Con incursione rapidissime, in pillole, dentro la Champions in chiaro su Tv8. Giorgio Gherarducci e Marco Santin parlano di personaggi di oggi e di ieri, tra novità e nostalgia. “Lo spirito è quello – dicono – il resto ha dentro però tutto quello che è venuto dopo, per esempio l’esperienza a Quelli che il calcio. La digitalizzazione e la velocità con cui oggi riesci a lavorare sui filmati sono un cambiamento epocale e permettono cose impossibili un tempo.I social? Basta non leggerli”.

Dicono che adesso il personaggio del calcio presenza fissa dovrebbe essere “Ibrahimovic: ha tutto, e soprattutto è divertente quando vuole esserlo ed è divertente anche quando non vuole e si fa serio”. oppure “Ivan Juric. È la persona più permalosa del mondo. Abbiamo pronte decine di interviste in cui si inalbera con il giornalista e chiude a brutto muso sempre con la solita frase. Ci vuole rispetto”.

Un personaggio dei bei tempi che oggi farebbe sfracelli? “Un Trapattoni è per sempre, quella spontaneità e quello spirito farebbero del gran bene al calcio attuale. Un altro che magari è meno ricordato ma è davvero rimasto nei nostri cuori è il tecnico brasiliano Lazaroni. Magari ci fosse anche oggi”.

Intanto impazza il De Laurentiis di Max Giusti: “C’è della perfezione, e nei toni il presidente del Napoli è davvero così. Giusti ci mette un’ottima conoscenza del personaggio, ci aggiunge un po’ di Alberto Sordi e il mix funziona benissimo”.

ilnapolista © riproduzione riservata