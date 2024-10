La Curva Sud: «La Digos ha vietato ogni striscione a partire da Milan-Udinese, senza una precisa motivazione»

Qualche minuto prima l’associazione italiana Milan Club aveva scritto sui social: «Striscioni saranno esposti al contrario per protesta contro la società»

Sportmediaset rilancia il messaggio lanciato attraverso Instagram dalla Curva Sud, il settore più caldo del tifo del Milan. Attraverso un post sul social network, la curva ha reso noto il divieto imposto dalla Digos. A partire dalla sfida contro l’Udinese, sarà vietato esporre striscioni, bandiere o simboli fino a data da destinarsi:

“Dalla partita di oggi – si legge – è vietata l’esposizione degli striscioni e dei relativi simboli di Curva Sud Milano, Joker, Vecchia Maniera, Estremi Rimedi per un tempo indefinito e senza una motivazione precisa. Per solidarietà tutti i gruppi della Curva hanno deciso di non esporre striscioni e di non sventolare bandiere, neanche quelle personali“.

Qualche minuto prima però, l’associazione italiana Milan Club – AIMC sui canali social ha annunciato una forma di protesta contro il club:

“L’Associazione Italiana Milan Club comunica che in occasione della odierna partita Milan-Udinese gli striscioni saranno esposti al contrario. Questa scelta è dettata dalle ultime, affrettate e incomprensibili decisioni della società a fronte delle quali vogliamo, comunque, far sentire la nostra presenza e vicinanza alla squadra. Non comprendiamo e ci sfuggono le logiche di questo comportamento da parte della società in virtù di una partnership che si è costruita e consolidata nel tempo ma che soprattutto è fondata sulla reciproca e fattiva collaborazione, sul costante dialogo e sul confronto, principi in cui abbiamo sempre creduto e che improvvisamente sembrano venir meno.

Noi continuiamo a credere che la CONDIVISIONE sia la migliore soluzione per affrontare le indiscutibili criticità del momento e rinnoviamo la nostra disponibilità alla società AC Milan per TROVARE INSIEME la strada migliore al fine di salvaguardare le finalità e gli scopi dei Milan club, ma soprattutto di garantire la continuità della presenza dei loro soci sugli spalti”.

Milan, la Curva Sud precisa: “Mai gestito nulla fuori dal mondo ultras”

La Curva Sud del Milan ha deciso di stilare un comunicato dopo l’inchiesta ultras sui rossoneri e l’Inter. In particolare, hanno specificato la questione che riguardava la gestione dei parcheggi a San Siro.

Abbiamo aspettato qualche giorno prima di scrivere parole affrettate perché inevitabilmente avevamo bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto la settimana scorsa. Vogliamo iniziare subito con una premessa doverosa e sacrosanta: noi siamo la Curva Sud Milano. Noi siamo gli ultras del Milan. Noi siamo quelli che lotteranno fino alla morte per il nostro Milan. Noi siamo quelli che ci sono sempre, comunque ed ovunque. E ci saremo ancora, come sempre a spese nostre, senza regali da parte di nessuno. A chi, 16 anni fa, ha creduto fermamente nel sogno di volere la Curva Sud unita senza più divisioni, nel progetto che portasse ad una coesistenza serena che coinvolgesse tutti i tifosi rossoneri, ultras, club e persone che frequentavano autonomamente lo stadio, portando la tifoseria rossonera ad essere tra la più ammirate, amate e rispettate d’Europa.

