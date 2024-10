Juric: «Sono rimasto male, abbiamo buttato quaranta giorni di lavoro nel c.»

A Dazn: «In sette partite abbiamo subito cinque gol, e poi stasera ho visto pochissima concentrazione, pochissima attenzione»

Juric a Dazn dopo Fiorentina-Roma 5-1.

«Stasera è successo che abbiamo fatto tutto sbagliato, sia nel gioco sia negli atteggiamenti, come se avessimo dimenticato quaranta giorni di lavoro, venivamo da belle prestazioni. Stasera partita completamente diversa dalle sette partite disputate».

Il doppio cambio alla mezz’ora, che c’era dietro questa scelta?

«Sono rimasto molto male, tre giorni fa abbiamo disputato una partita molto bella. Ho visto pochissima concentrazione, pochissima attenzione, cose veramente brutte soprattutto in chiave difensiva, cose che non mi sono piaciute. Per dare un segnale ma anche scelta tecnica. Tutta la squadra. In sette partite avevamo subito cinque gol, sempre noi possesso palla, e poi stasera partita completamente sbagliata. Ci sono poche scuse, poche cose da dire».

Sei convinto che ci siano le caratteristiche difensive giuste per tuo tipo di calcio?

«Se in sette patite subisci solo cinque gol, pochissimi tiri, vuole dire che la difesa ce la fa alla grande. Stasera abbiamo subito gol ridicoli. Oggi non sono stati concentrati, capitano partite così, anche a grandi squadre come l’Atalanta capitano brutte partite».

Si sente in discussione.

«Sapete com’è il calcio, in quaranta giorni abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo buttato tutto nel cesso oggi. Mi dispiace molto. Decidono altri, noi lavoriamo, rimango convinto che in questi quaranta giorni abbiamo fatto tantissime cose buone. Veramente non me l’aspettavo».

Togliere Cristante è stato un segnale forte per lo spogliatoio.

«Tutti devono essere partecipi, non devo mandare segnali, io guardo le prestazioni, chi si allena bene, chi gioca bene. Fino a stasera Cristante aveva fatto buone prestazioni, stasera no».

