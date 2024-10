Inzaghi ha nettamente la squadra più forte del campionato ma scherza col fuoco. Thiago sta provando a far girare una rosa modesta

Inzaghi ne esce a pezzi, prende gol in contropiede sul 4-2. Thiago Motta bravo a non perdere la testa

Quando una squadra come l’Inter riesce a non vincere dopo avere avuto la partita in pugno, essere stato sul 4-2, non si può non parlare dell’allenatore. È finita 4-4. I nerazzurri sono stati in vantaggio 4-2, hanno pensato di aver avuto il match in pugno e hanno cominciato a gigioneggiare. Gli uomini di Inzaghi sono riusciti a prendere gol in ripartenza sul 4-2. Roba da ritiro del patentino. Il punto è che l’Inter ha dimostrato di essere nettamente la squadra più forte della Serie A. Poi, però, i match devi vincerli. Altrimenti finisci che ti fai male da solo. La squadra di Inzaghi resta la netta favorita del campionato, anche se ha quattro punti di ritardo dal Napoli. Ma quando sprechi troppo, poi la paghi. L’Inter ha perso col Milan e oggi ha subito una parziale sconfitta: perché pareggiare 4-4 dopo essere stato avanti 4-2 al 70esimo, equivale a una mezza sconfitta. Senza dimenticare che a Roma l’Inter ha vinto grazie a un errore di Zalewski. È come se alla squadra mancasse concentrazione. E poi hanno trattato Yildiz come se fosse il signor nessuno, lo hanno lasciato sempre solo. E sono stati puniti. L’Inter ha già subito 13 gol (lo scorso anno in tutto il campionato ne avevano subiti 22).

Inzaghi male, Thiago Motta invece bene

Chi, invece, ne esce benissimo, è Thiago Motta. Stasera l’allenatore viene giustamente ricoperto di complimenti. Cominciamo col dire che la Juventus non è affatto una squadra forte. Non ha top player, a parte Vlahovic e Bremer (che però è infortunato e tornerà tra cinque sei mesi). I nuovi arrivi lasciano a desiderare, tranne l’ottimo Conceiçao e Kalulu. Thiago Motta è stato bravo a tenere la barra dritta quando la partita sembrava perduta e la Juventus ha rischiato persino la goleada. Ha segnato il 4-3 con Yildiz che lui ha mandato in campo. E a quel punto, con una rete da recuperare, ha tolto Vlahovic per Mbangula, e l’ha pareggiata. Non ha mai perso la lucidità, al contrario del collega. E, ripetiamo, Thiago Motta ha una rosa nettamente inferiore a quella dell’Inter. Stasera Thiago Motta vince giustamente il premio della critica mentre Inzaghi non può che beccarsi stroncature. Poi, ovviamente, avendo la squadra più forte, nettamente più forte, può ancora vincere il campionato passeggiando.

