La Fifa ha esteso a 48 squadre anche il Mondiale femminile a partire del 2031 (L’Equipé)

Il Consiglio della FIFA ha approvato lo stesso formato per la Coppa del Mondo maschile: 12 gironi, 104 partite e torneo prolungato di una settimana

L’Equipe riporta una nota della Reuters che conferma l’estensione del Mondiale femminile a 48 squadre. La Fifa ha deciso di applicare lo stesso formato della Coppa del Mondo maschiale anche per le donne a partire dal 2031.

Di seguito ciò che si legge sull’Equipe:

“Dopo aver ampliato per la prima volta il torneo maschile da 32 a 48 squadre in preparazione della Coppa del Mondo del 2026 negli Stati Uniti, il Consiglio della Fifa ha approvato lo stesso formato per la Coppa del Mondo femminile a partire dal 2031, secondo quanto riportato da Reuters. Questa edizione prevede una prima fase con 12 gironi, aumentando il numero di partite da 64 a 104 e prolungando la competizione di una settimana. L’edizione del 2023 è stata la prima ad accogliere 32 nazioni partecipanti, dopo i tornei con 24 (nel 2019 e nel 2015), 16 (nel 2011, 2007, 2003 e 1999) e 12 (nel 1995 e nel 1991). La Coppa del Mondo femminile del 2031 è stata “pre-assegnata” agli Stati Uniti, in attesa di ulteriore conferma ufficiale”.

Cambia il format del Mondiale: saranno 104 partite in 39 giorni

La Fifa è pronta a confermare un nuovo format per la Coppa del Mondo 2026, che estenderà il torneo a 104 partite in 39 giorni. A darne notizia è il The Athletic. Secondo il media inglese la decisione sarà approvata in una riunione del Consiglio Fifa in programma oggi nella capitale del Ruanda. La prossima Coppa del Mondo sarà ospitata da Canada, Messico e Stati Uniti. L’edizione 2026 sarà la più grande Coppa del Mondo, con 48 squadre, e ora sarà anche la più lunga.

L’idea originale, spiega il The Athletic, era in origine quella di avere 16 gruppi di tre squadre, con le prime due classificate che procedevano alla fase ad eliminazione diretta. Ma i gruppi di tre hanno due svantaggi significativi. Si perde l’eccitazione del turno finale di partite simultanee della fase a gironi. E si aumenta la possibilità che le due squadre nell’ultima partita le due squadre si accordino per il risultato di cui hanno bisogno.

Il nuovo format previsto per la Coppa del Mondo sarà di 12 gruppi da quattro, con le otto migliori squadre terze che si uniscono alle prime due nei turni ad eliminazione diretta. La data ufficiale per la partita di apertura non è ancora stata annunciata. La Fifa è intenzionata a far durare il torneo circa 56 giorni tra ritiro e competizione.

