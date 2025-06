Hermoso esclusa dalla Spagna per l’Europeo femminile, la ct: «Deve imparare a gestire meglio la rabbia»

Nella giornata di ieri, la Spagna femminile ha diramato le convocazioni ufficiali per l’Europeo che si terrà a luglio in Svizzera. E tra i nomi scelti dalla ct Montse Tomé, non figura quello di Jenni Hermoso. Ricordiamo che l’attaccante ex Barcellona era stata al centro di uno scandalo nell’ultimo Mondiale vinto proprio dalle Furie Rosse: durante la premiazione, aveva ricevuto un bacio sulla bocca non consensuale dall’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales.

Jenni Hermoso esclusa dalla Spagna per l’Europeo femminile

Montse Tomé ha spiegato in un’intervista al podcast El Larguero di Cadena Ser l’esclusione della calciatrice:

«Il caso di Jenni Hermoso è particolare. So che è stata contattata dalla Federcalcio. Io ho fatto il meglio che potevo in ambito sportivo. Penso che debba imparare a gestire meglio la rabbia».

La calciatrice ha risposto duramente su X alle dichiarazioni della ct:

Ho davvero la coscienza pulita, soprattutto quando escludo dalla mia vita gli ambienti che mi danno sensazioni negative. Gestire? È quello che gli altri dovrebbero imparare a fare; ma è una cosa troppo impegnativa per loro. Ho scritto questo tweet perché è l’unico modo che ho per avere una “conversazione”. Che si concentrino ora a far vincere l’Europeo alla Spagna, anche da sole ci riuscirebbero, e probabilmente molto meglio.