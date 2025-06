L’Italia femminile si prepara all’Europeo, in un anno risultati positivi contro Germania, Danimarca, Spagna e Svezia

Conclusa la fase a gironi della Nations League, l’Italia femminile ha chiuso il suo girone al secondo posto, non riuscendo ad accedere alla final four ma confermando la permanenza in Lega A. E dal 2 al 27 luglio la Nazionale guidata dal ct Soncin prenderà parte all’Europeo in Svizzera, nel girone di Belgio, Portogallo e Spagna.

Le Azzurre vogliono cancellare le ultime due esperienze internazionali (Euro 2022 e Mondiali 2023) concluse ai gironi, dopo l’exploit del Mondiale 2019 disputato in Francia, dove la squadra allenata all’epoca da Milena Bertolini arrivò fino ai quarti di finale in un girone di ferro (Brasile, Australia, Sudafrica) e qualificandosi da prima.

L’Italia femminile ha buone chances di giocarsi un posto in semifinale all’Europeo

Il Guardian ha analizzato le 16 squadre che si contenderanno l’Europeo quest’anno, con la Spagna (campione mondiale) che resta la favorita a trionfare; a contendere il titolo alle Furie Rosse, secondo il quotidiano britannico, sarà la Germania e non l’Inghilterra; le Lionesses, campionesse in carica, sembrano non essere in pole per l’eventuale finale.

L’Italia del nuovo corso guidato da Andrea Soncin sta iniziando a prendere quota. Secondo il Guardian, le Azzurre avranno buone possibilità di qualificarsi all’eliminazione diretta (che parte dai quarti di finale) e giocarsi un posto in semifinale:

Vittoria sicura sul Galles (4-1) per confermare la permanenza in Lega A. La squadra di Andrea Soncin in un anno ha battuto Germania e Danimarca e pareggiato contro Spagna e Svezia, dimostrando di poter affrontare qualsiasi squadra europea. La doppietta di Cristiana Girelli a Swansea ha dimostrato che l’attaccante veterana ha ancora molto da dare [quest’anno capocannoniera in Serie A femminile, ndr]. In dubbio la convocazione di Aurora Galli, che però ha recentemente giocato con l’Under 23 per testare le sue condizioni dopo la rottura del crociato.