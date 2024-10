Il Real Madrid chiede alla Liga di non dimenticare gli insulti razzisti a Vinicius e festeggiamenti dell’Atletico con i tifosi

Marca: Sono avvenuti proprio sotto la curva incriminata durante i minuti di sospensione del match. La Liga dovrà inviare al Comitato un nuovo report del match.

Il Real Madrid ha chiesto alla Liga di includere nel report che viene stilato dopo ogni partita i festeggiamenti dei calciatori dell’Atletico con i tifosi dopo il derby; inoltre, erano stati omessi anche gli insulti razzisti dei tifosi dei Colchoneros a Vinicius Jr.

La partita è terminata 1-1 ed era stata interrotta nel secondo tempo alcuni minuti in seguito a lanci di oggetti in campo; erano poi stati individuati anche sostenitori dell’Atletico con esposti simboli neonazisti.

Il Real Madrid chiede alla Liga un nuovo report del derby contro l’Atletico

Secondo quanto riportato da Marca:

Atletico e Real Madrid vedono quello che è successo al Metropolitano con occhi diversi. Il club di casa parla della provocazione di Courtois nella sua esultanza al gol del Real. I blancos, invece, sostengono che le situazioni relative agli insulti ad alcuni giocatori del Real Madrid sono state omesse durante lo sviluppo della partita. La Liga invierà il nuovo comunicato alla Federazione in modo che possa essere analizzato dal Comitato della competizione. Uno dei fatti incriminato è stato anche che i giocatori dell’Atletico hanno “festeggiato” e applaudito i tifosi nell’area in cui si erano verificati tutti gli incidenti.

Nel primo comunicato, infatti, non si parla né della presenza di un coltello nello stadio, portato da un tifoso, né degli insulti razzisti a Vinicius Jr. In ogni caso, Real e Atletico Madrid hanno dimostrato ancora una volta che i due club viaggiano su due strade differenti e che non esiste alcun tipo di rapporto “solidale”, se non con minimi gesti di cortesia tra i due presidenti.

Il sindacato della polizia accusa i Colchoneros: «Non ci hanno fatto intervenire allo stadio, sostenendo ultras neonazisti»

Il portavoce del sindacato Jupol, Ibón Domínguez, nel programma La mirada critica ha dichiarato:

«Alla polizia nazionale non è stato permesso di intervenire perché sono strutture private per un evento privato come La Liga. Questo perché un club lo consente. Il presidente dell’Atletico, Cerezo, ha autorizzato e sostenuto questo gruppo ultra per molto tempo. La presenza di persone incappucciate sugli spalti, gruppo ultrà neonazista, è una cosa deplorevole e imbarazzante. Quanto accaduto ieri è responsabilità del club, perché la loro è una struttura privata».

ilnapolista © riproduzione riservata