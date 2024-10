Il Real gestiva bene gli infortuni con una rosa corta, oggi non riesce a gestire l’abbondanza (El Pais)

Mbappé ancora fuori forma, Bellingham poco incisivo, la difesa recupera meno palloni. Ancelotti da inizio anno lamenta scarsa intensità in difesa

Su El Pais si commenta lo 0-4 subito dal Real al Bernabeu ad opera del Barcellona. Si parla di “involuzione”. “In un Real che è rimasto con Mbappé e senza Kroos, il crollo è stato evidente, nella ricorrente poca “intensità” e nella performance di molti nomi. Dalla difesa, scarsa e incrinata fino al per nulla intimidatoria nuova stella, non ci sono più certezze dell’infortunato Courtois, dei lampi di Vini e del sudore di Valverde“.

L’involuzione del Real, Ancelotti da inizio anno lamenta scarsa intensità difensiva

Insomma tutto quello che di buono si conosceva di questa squadra non c’è più. Al di là del record di fuorigioco, Mbappé ha un condizione fisica non ottimale. “Alla fine della sua esperienza al Parco dei Principi, aveva già dato segnali di minore freschezza e, all’Europeo, Didier Deschamps lo ha confermato. A Madrid, dove ha iniziato ad allenarsi una settimana prima (7 agosto) della competizione (giorno 14), è stato visto fuori allenamento in molti momenti. In più la presenza di Vinicius lo ha anche fatto traslocare al centro dell’attacco”.

Capitolo Bellingham. L’inglese l’anno scorso a questo punto aveva già segnato 10 gol. In questa stagione è ancora a zero. Adesso fa molto più lavoro al servizio dei compagni, di Kylian in particolare. Tuttavia, Jude, spostato a destra non incide. “I giovani non sono ancora riusciti a diventare indipendenti da Modric e il ricordo nostalgico di Kroos è mutato in ombra. Allora, gli infortuni e l’inazione del club sul mercato si incrocia con il calo delle prestazioni. Ferland Mendy ha smesso di essere un’ala inaccessibile e recupera 1,6 palle in meno rispetto alla scorsa stagione. Anche Rüdiger recupera meno palloni“.

Ancelotti fin dalla prima giornata si lamenta “dell’intensità e dei movimenti difensivi“. “Madrid, una squadra che di solito si muove bene in situazioni di difficoltà interna, come gli infortuni lo scorso anno, oggi non gestisce l’abbondanza“.

ilnapolista © riproduzione riservata