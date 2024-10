Il nuovo sistema tattico di Conte che ha già conquistato la piena fiducia dello spogliatoio (Tuttosport)

Un sistema meticolosamente ricamato per esaltare il tessuto tartan scozzese di Scott McTominay.

Conte non ha bisogno di dimostrare che allenatore è, basta guardare la sua carriera e le vittorie conseguite. Ma non solo, il tecnico del Napoli ha anche la capacità di saper spronare ed esaltare i propri giocatori, come sottolineata anche da Bonucci qualche sera fa a Sky Sport.

Tuttosport scrive oggi che con il Napoli ha fatto un lavoro di tessitura, modificando anche i suoi dettami del passato e creando un “un capo distintivo che si discosta nettamente dalle creazioni precedenti. Si tratta di una nuova veste, meticolosamente ricamata per esaltare il tessuto tartan scozzese, pensata appositamente per Scott McTominay, elemento imprescindibile per il suo nuovo Napoli“.

Il difensore scozzese è diventato imprescindibile nel gioco del Napoli e Conte ha modificato anche la sua difesa a tre per adeguarsi ai suoi nuovi calciatori

“Don Antonio, non più quel coach integralista di un tempo, ha deciso di abbandonare la difesa a tre, instaurando così un nuovo sistema tattico che ha già conquistato la piena fiducia dello spogliatoio. Un primo posto, quattordici gol segnati e cinque subiti. «Non mi aspettavo un inizio così», ha dichiarato Conte dopo il match vinto contro il Como”

