Il Napoli Basket per uscire dalla crisi ha preso il sosia di Lukaku

Il gigante Bentil e il play Green saranno a disposizione di coach Milicic già domenica contro Venezia

Il Napoli Basket è in crisi nera. Dopo la straordinaria scorsa stagione, chiusa con la vittoria della Coppa Italia, ha cominciato il nuovo campionato con una squadra nuova e risultati zero: cinque sconfitte nelle prime cinque giornate e ovvio ultimo posto in classifica. E allora i dirigenti hanno pensato di provare a… copiare il Napoli calcio, che dalla crisi dello scorso anno s’è ripresa solo adesso. Come? Comprando il sosia di Romelu Lukaku. Ovvero Ben Bentil.

Bentil è il rinforzo che coach Milicic aspettava per aggiungere peso e qualità sotto canestro. Un giocatore alto, massiccio, dalla lunghissima esperienza internazionale, tra Nba, Eurolega e un anno all’Olimpia Milano.

Ha già sostenuto il suo primo allenamento insieme all’altro acquisto di questa settimana, Erick Green: un play-guardia che dovrebbe aiutare Kevin Pangos a dare forma al gioco offensivo di una squadra apparsa finora molto confusionaria.

I due nuovi arrivi saranno a disposizione di Milicic già per la partita di domenica prossima al Palabarbuto contro la Reyer Venezia dell’ex Ennis.

