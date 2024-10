Il Corriere dello Sport: la priorità di Oaktree è di creare valore in vista di una futura vendita. Da Mkhitaryan ad Acerbi, da Darmian a De Vrij: in tanti saluteranno

Il futuro dell’Inter è il modello Udinese: via i senatori e ringiovanire. Poi Oaktree venderà il club

I nomi che fa il Corriere dello Sport sono Bernabé (del Parma) e Belahyane (Verona): buoni calciatori che si stanno mettendo in mostra e che rispondono ai nuovi parametri dell’Inter. Addio top player. Il modello è quello dell’Udinese: via i senatori che costano e dentro i giovani. Senza dimenticare che Oaktree venderà.

Ne scrive il Corriere dello Sport:

La linea è stata tracciata la scorsa estate. E si può già dare per certo che non cambierà per il futuro. Per l’Inter, infatti, la priorità di Oaktree è di creare valore. Perché, in prospettiva, seppure i tempi tutt’altro che stretti, il club nerazzurro è destinato ad un nuovo cambio di proprietà. E il fondo americano punta a guadagnare, rispetto a quanto speso e investito finora. Non a caso, viene ritenuto fondamentale il fronte stadio. Tuttavia, anche dal punto di vista sportivo, sarà necessario intervenire. L’obiettivo è sì quello di mantenere la piena competitività della squadra, in Italia come al di fuori dei confini nazionali, ma la prosecuzione del percorso di questi anni dovrà passare obbligatoriamente attraverso in ringiovanimento della rosa.

Gli anziani dell’Inter in scadenza

Del resto, nell’organico di Inzaghi ci sono diversi trentenni, molti dei quali con ingaggi particolarmente pesanti. L’idea è che, a seconda delle possibilità che offrirà il mercato, nonché della scadenza dei vari contratti, vengano sostituiti da elementi dalla carta d’identità più recente e con stipendi più leggeri. Tanto più che far crescere i giocatori all’interno della squadra è esattamente un modo per accrescere il valore. Certo occorre individuare gli elementi giusti e gestire al meglio le risorse a disposizione. La prossima estate, da questo punto di vista, sarà un momento di passaggio al tempo stesso molto importante, ma pure delicato. Basti pensare che termineranno i contratti dei vari Arnautovic, Correa, De Vrij, Acerbi, Darmian e Sommer, per cui l’Inter può vantare un’opzione di rinnovo. E ci sarebbe pure la possibilità di uscire in anticipo dal biennale firmato da Mkhitaryan lo scorso dicembre.

