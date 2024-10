In conferenza: «Anche se sono convinto che saprebbero trovare le soluzioni giuste. Infortuni? Lo scenario perfetto non esiste».

Alla vigilia del match di Premier League contro il Southampton (oggi alle 16), il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha tenuto la conferenza stampa in cui ha parlato di cosa accadrà alla sua squadra quando andrà via, paragonandola alla situazione dello United.

Guardiola: «Declino United? Non so cosa sia successo, potrebbe accadere anche al City se andassi via»

Ancora incognita la decisione di restare o meno al City, ma Guardiola ha insistito sul fatto che, qualsiasi cosa accada, il club non subirà un declino come quello dello United post-Ferguson:

«Quando qualcosa andrà male, troveranno subito soluzioni. Saranno pazienti, calmi e sapranno cosa fare. Non ho dubbi su questo. Se andrò via? La vita va avanti, è normale possa accadere. La Terra continuerà a girare».

Ancora:

«Non so cosa sia successo allo United… ma per il City sarà un brutto segno se dopo una sola persona va via e tutto il successo costruito cade».

Oltre a Rodri, sono assenti De Bruyne, Walker, Doku e Grealish:

«Ora siamo un po’ preoccupati; per una partita, due partite, capita di avere la rosa corta. Ma ora attraverseremo un periodo complicato. Giocare tante partite con solo 14, 15 giocatori non è un bene. Ma l’ho sempre detto: non è facile vincere quattro Premier di fila».

In ogni stagione ci sono difficoltà di questo tipo:

«Le abbiamo avute anche in passato, con giocatori importanti infortunati. E’ quello che è. Uno scenario perfetto non esiste».

ilnapolista © riproduzione riservata