Gli ultras volevano reperire armi e addestrare uomini per gli scontri

Non solo gestione del tifo, dei parcheggi e dei biglietti, gli ultras di Milan e Inter erano molto interessati anche agli scontri con le altre tifoserie. «Organizzare e dar vita a scontri con le opposte tifoserie o le Forze dell’Ordine è un aspetto fondamentale della mentalità ultras ed essere un gruppo militarmente forte è essenziale per acquisire, rispetto ed autorevolezza». È questo che emerge dagli atti dei pm Paolo Storari e Sara Ombra nella loro richiesta di misure cautelare per i capi ultras fermati nella giornata di ieri.

La Procura spiega che due giorni dopo il tentato attacco degli hooligans catalani agli interisti prima della sfida Inter-Barcellona del dicembre 2019 ci fu una riunione, in cui sarebbero state «gettate le basi per la costituzione di un gruppo di uomini disposti e, soprattutto, capaci di affrontare scontri fisici ogni qual volta ciò fosse stato necessario».

Dai verbali emerge che gli ultras nerazzurri avrebbero deciso di creare un vero e proprio arsenale di armi da utilizzare in questi frangenti e di voler procedere a «un vero e proprio addestramento». A tal proposito, si legge nell’atto, è il viaggio organizzato da Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord, ora in cella anche per l’omicidio Bellocco «con un gruppo di fedelissimi per instaurare un gemellaggio con il gruppo hooligans (…) dello Stal Stalowa Wola, che si connota per una spiccata inclinazione alla violenza».

Le intercettazioni degli ultras

In una intercettazione del 12 dicembre 2019, dopo la sfida contro il Barcellona, di una riunione tra Beretta e Ivan Luraschi, allora leader degli Ultras dell’Hockey Milano, si ascolta il primo affermare «poi io vorrei dei tubi di gomma…per quando siamo in casa… tipo loro ieri che son venuti con quei manici di piccone… almeno per quando siamo in casa…».

